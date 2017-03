Deutsche Bahn: Bald auch kostenloses WLAN im Nahverkehr

Vor einigen Jahren mussten Anwender nahezu auf jedes MB mobiles Datenvolumen achten, um nicht stark gedrosselt zu werden. Abhilfe schafften da diverse Hotspots an Flughäfen, in Kaffees oder Einkaufszentren. Durch unlimitierte LTE-Verträge oder ausreichende Drosselgeschwindigkeiten flacht dieser Trend langsam ab. Trotzdem möchte die Deutsche Bahn weiter Abhilfe schaffen und hatte deswegen zunächst in ICEs ein kostenloses WLAN-Angebot installiert. Nun will sich die Deutsche Bahn an die nächste Ausbaustufe der Hotspots. Wie die DB Regio ankündigt, läuft seit dem 13. März in zwei Zügen der Linie RE 42 (zwischen Mönchengladbach und Münster) ein Pilotprojekt, mit dem festgestellt werden soll, welche Hardware man für die Bereitstellung benötigt und wie hoch die Kosten liegen werden.Nach einer längeren Testphase der Internet-Hotspots in den ICEs im Jahr 2016, ist das Angebot seit Anfang 2017 flächendeckend verfügbar. Das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Hauptpartner Deutsche Telekom dürfte somit als abgeschlossen gelten. Deutlich schwieriger könnte sich die technische Realisierung in den Regionalzügen gestalten.Um das kostenlose WLAN in den Zügen zu realisieren, mussten diese zuvor mehrere Tage umgebaut werden. Unter anderem hat die Bahn Kabel aufwendig hinter Verkleidungen verlegen müssen. Zudem wurde eine spezielle Hochleistungsantenne auf dem Dach des Zuges verbaut. Mit der speziellen Hardware werden insgesamt drei Mobilfunkanbieter (Telekom, Vodafone und O2) und die beiden Mobilfunktechniken 3G und LTE kombiniert. Alle Techniken sollen parallel arbeiten können und somit möglichst viel Bandbreite ermöglichen.Wie hoch die Leistung, welche den Endanwender erreicht, ist, lässt sich pauschal nicht beurteilen. In einem wenig ausgelasteten Zug wird die Geschwindigkeit sicher auf dem Niveau von 3G oder LTE liegen. Problematisch wird es eher in vollen Zügen, bei denen theoretisch weit über 1000 Menschen auf den Hotspot zugreifen könnten. Um diese Situationen ausgiebig testen zu können, hat die Bahn das Pilotprojekt auf einen Zeitraum von etwa einem Jahr verlängert. Auch in Regionalbussen in Bayern testet die Deutsche Bahn aktuell Internet-Hotspots.Weiterführende Links: