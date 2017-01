Das steckt hinter dem »Theatermodus« in watchOS 3.2

Kein Ton, keine Helligkeit

Noch keine watchOS-Beta

Dass es in naher Zukunft eine neue Einstellmöglichkeit namens »Theatermodus« geben würde, ist bereits Anfang des Monats durchgesickert (MTN berichtete: ). Allerdings ging man zu der Zeit noch davon aus, dass es sich um ein Feature für iPhone und iPad handeln würde und hatte weiterhin noch keine gesicherten Informationen darüber, worum es sich bei dieser Einstellung handeln könnte.Seit dieser Woche ist das Rätsel gelöst. Denn Apple hat sich im Entwickler-Bereich der Webseite zu den Funktionen der nächsten großen Updates der vier Apple-Betriebssysteme geäußert. Daraus geht unter anderem hervor, dass die Apple Watch und nicht das iPhone Ziel des ominösen Modus sein wird. Einmal aktiviert, stellt er die Uhr auf lautlos und verhindert das Aktivieren des Displays, wenn der Nutzer den Arm hebt oder eine Push-Mitteilung erhält.Damit geht Apple auf die Bedürfnisse des Trägers und seiner Umwelt ein, wenn sich dieser im Publikum einer Veranstaltung in abgedunkelten Räumen befindet, etwa im Theater, im Kino oder bei einer sonstigen Vorführung oder einem Vortrag. Plötzlich aufleuchtende Displays an den Handgelenken sind in diesen Situationen unerwünscht.Gleichzeitig geht der Theatermodus nicht so weit wie etwa der Flugzeugmodus, auch essenzielle Funktionen wie zum Beispiel Mobilfunk oder WLAN abzustellen. Push-Nachrichten machen sich zwar nur noch durch Vibrationen bemerkbar, doch ein Tap auf das Display oder die Verwendung der digitalen Krone sorgt für die Aktivierung der Beleuchtung und erlaubt normale Nutzung.Da watchOS 3.2 noch nicht in der eine Entwickler-Beta erschienen ist, gibt es noch keine weitergehenden Details über die Implementierung. Es ist aber anzunehmen, dass sich der Theatermodus genauso aktivieren lässt wie beispielsweise das Stummschalten: durch einen Wisch nach oben, durch den das Kontrollzentrum angezeigt wird. Bei der Gestaltung des neuen Knopfes gingen die bisherigen Gerüchte von einem Popcorn-Symbol aus.Weiterführende Links: