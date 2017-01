Das ist neu in Final Cut Pro X, Motion & Compressor

Nur einen Tag nach der Aktualisierung der Musikerlösungen GarageBand für iOS und Logic Pro X für macOS hat Apple nun auch die professionelle Videoschnittlösung Final Cut Pro X sowie deren ergänzende Werkzeuge mit Updates bedacht. In Version 10.3.2 steht eine neue Möglichkeit zur Verfügung, Ordner mit Audio-Samples in die Übersicht der Toneffekte hinzuzufügen. Außerdem wurde die Benutzerführung bei verschiedenen Bearbeitungsschritten intuitiver gestaltet.Zudem gibt es Geschwindigkeitsverbesserungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung großer Projekte sowie bei der Verarbeitung von Videodaten in den Formaten H.264 und ProRes 4444. Ebenso wurden kleinere Fehler im Zusammenspiel mit Titeln, Timeline und DVD-Export behoben. Das Update ist für alle bestehenden Nutzer von Final Cut Pro X kostenlos. Die Vollversion kostet im Mac App Store 299,99 Euro Die Updates für die Videoeffekt-Software Motion und den Videokonvertierer Compressor bieten analog zu Final Cut Pro X ebenfalls Geschwindigkeitsverbesserungen bei Videodaten sowie kleinere Fehlerbehebungen. Im Fall von Compressor wurde auch der Umgang mit erweiterten Sonderzeichen sowie Pfaden in der Terminal-Variante verbessert. Motion ist zum Preis von 49,99 Euro im Mac App Store verfügbar und lässt sich abhängig vom Projekt-Typ auch mit iMovie kombinieren. Gleiches gilt auch für die Compressor-Software, welche ebenfalls zum Preis von 49,99 Euro im Mac App Store erhältlich ist.