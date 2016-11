Calico: Mehrspieler-Netzwerk für Spiele aus dem Mac App Store

Die nachfolgenden Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Visual Studio for Mac angekündigt - Xamarin Studio im neuen Gewand?

Vor Lieferstart des MacBook Pro 2016: Mac-Apps erhalten Touch-Bar-Unterstützung

macOS Sierra Beta 1 für öffentliche Tester erschienen

Apple verbietet Spielereien auf Touch Bar

iTunes 12.5.3 behebt Fehler bei Wiedergabe und Songtexten