Brexit: Tim Cook traf UK-Premierministerin Theresa May

Seitdem sich vergangenen Sommer eine Mehrheit der Briten für eine Trennung von der Europäischen Union aussprach, bemüht sich Theresa May, die neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs, um Schadensbegrenzung und möglichst gute Handelsverträge für den Inselstaat. Viele Unternehmen haben bezüglich der drohenden Handelshindernisse Bedenken, dass der Brexit wirtschaftlich gelingt. Bei seinem Besuch in Europa traf sich daher auch Apple-CEO Tim Cook mit der Premierministerin, um die schwierige Lage zu besprechen.Medienberichten zufolge, die vom Pressesprecher mittlerweile bestätigt wurden, hat sich Tim Cook nach seinem gestrigen Besuch der schottischen Universität von Glasgow heute um 11 Uhr MEZ mit der Premierministerin getroffen, um über Investitionen in Großbritannien zu sprechen. Neben den Apple Stores umfasst dies auch einen neuen Geschäftssitz in London.Ob auch die Spionagebedenken bezüglich der Apple Watch ein Gesprächsthema zwischen dem Apple-CEO und der UK-Premierministerin waren, ist nicht bekannt. Bestätigt wurden aber die anstehenden Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union als ein zentrales Thema des Gesprächs. Hierbei dürfte es Theresa May sicherlich darum gegangen sein, bestehende Bedenken möglichst auszuräumen. Fotos von dem Treffen gibt es offenbar nicht.