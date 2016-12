Bluetooth 5 als neuer Standard verabschiedet

Die Bluetooth SIG (Special Interest Group) hat in dieser Woche offiziell die Version 5 des kabellosen Funkstandards für Computerzubehör und Mobilgeräte verabschiedet. Im Vergleich zu dem von Apple aktuell verbauten Bluetooth 4.2 bietet der neue Standard eine verdoppelte Transferrate - auch im stromsparenden LE-Modus (Low Energy). Ebenso hat sich die Reichweite in bestimmten Modi vervierfacht.Durch Optimierungen am Protokoll lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zu achtmal größere Datenpakete übertragen. Zudem soll Bluetooth 5 viel besser parallel zu anderen Funknetzwerken und bei Verbindung vieler Teilnehmer betrieben werden können. Das Ausschalten von Bluetooth zur Verbesserung der WLAN-Verbindung, wie es in bestimmten Szenarien empfohlen wird, dürfte zukünftig also nicht mehr erforderlich sein.Dies bietet insbesondere für die Heimautomatisierung mittels HomeKit erhebliche Vorteile. Hier konnte bislang die Bandbreite und Reichweite von Bluetooth-basierten HomeKit-Produkten ein Problem darstellen, insbesondere bei Einsatz sehr vieler Komponenten auf kleinstem Raum. Der neue Standard bietet genügend Bandbreite, um stromsparend stark verschlüsselten Daten zwischen den Komponenten auszutauschen, ohne das verzögerte Reaktionen von mehr als einer Minute entstehen können.Genauso positiv könnte sich der Standard auf kabellose Audio-Geräte auswirken. Hier wäre man in der Lage, zukünftig hochwertigere Audiosignale zu übertragen, was letztendlich der Klangqualität zugute kommt. Wann Apple den neuen Standard in Produkten verbauen wird, ist noch unklar. Auf der diesjährigen Entwicklermesse WWDC gab es keine Hinweis zur geplanten Implementierung des Standards. Bluetooth SIG selbst rechnet in den kommenden drei bis sechs Monaten mit ersten Produkten. Auf der CES 2017 im Januar dürften einige Hersteller daher wohl schon entsprechende Lösungen präsentieren.