Black Friday bei deutschen Einzelhändlern; zahlreiche Rabatte auf Apple-Produkte

Cyberport

Gravis

MacTrade

Saturn

Während Apple in diesem Jahr wieder beim Black Friday mitmacht, stellen auch Apple-Partner und Einzelhändler aus Deutschland ihre Elektronik-Hardware unter den Rabatthammer. Bei vielen laufen die Aktionen auch deutlich länger als bei Apple und enden erst nach dem Wochenende. Auf fast alle Apple-Geräte gibt es irgendwo einige Prozente Nachlass, in Einzelfällen sogar bis zu 600 Euro. Selbst das iPhone 7 ist nicht überall ausgespart. Nachfolgend ein exemplarischer Überblick über die attraktivsten Angebote von CyberPort, Gravis, MacTrade und Saturn.Der Dresdner IT-Händler lockt mit Rabatten auf nahezu das gesamte Apple-Portfolio - und spart damit auch nicht beim aktuellen iPhone 7. Dieses gibt es in den beiden kleineren Speichergrößen um rund 10 Prozent reduziert (679 statt 749 Euro für 32 GB und 777 statt 859 Euro für 128 GB). Auch iPhone SE und iPhone 6s sind um 6 bis 8 Prozent günstiger.Weiterhin stehen drei Versionen des iPad Pro mit jeweils 10 Prozent Rabatt im Angebot: die große 12,9’’-Variante mit 32 GB Wi-Fi in den Farben Silber und Spacegrau (749 Euro)), sowie das iPad Pro 9,7’’ 128 GB Wi-Fi plus Mobilfunk in Roségold (777 Euro). Der auf das iPad Pro Apple Pencil ist heute für 89,90 Euro statt der üblichen 108,90 Euro zu haben.Die Cyberport-Palette an Macs ist reihenweise um 3 bis 8 Prozent reduziert. Hierzu gehören ältere Ausführungen von MacBook Pro und MacBook Air, sowie MacBook 12’’, iMac und Mac mini. So ist etwa das MacBook Air 13,3’’ mit 1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 mit 8 GB RAM und 128 GB SSD für 899 statt 989 Euro zu haben. Schließlich gibt es auf Reduzierungen auf zwei Ausführungen der Apple Watch Series 1, des Apple TV 4 und diverser Beats-Kopfhörer. Die Aktion läuft über das gesamte Wochenende und endet am 28. November.Die Handelskette aus Berlin wirbt vor allem mit der deutlichen Preisreduktion des MacBook Pro 13’’ aus dem Jahr 2012. Das Notebook hat einen 2,5 GHz Intel Dual-Core i5 CPU, 16 GB RAM und eine SSD mit 500 GB Speicherkapazität. Käufer erhalten dieses Modell heute für 620 Euro weniger als üblich (1.329 € gegenüber normal 1.949 €).Weiterhin gibt es das MacBook Air 13’’ mit 1,6-GHz-Prozessor, 256 GB SSD und 8 GB RAM für knapp 200 Euro weniger und kostet nur noch 1.199 Euro. Dazu legt Gravis noch das Artwizz Sleeve als Notebooktasche bei. Weitere große Apple-Hardware ist zwar nicht im Angebot, aber praktisches Zubehör wie SSDs, ein SuperDrive-Laufwerk, ein Exe-TV-Stick, ein Samsung-Monitor und einer der berühmten Apple-Adapter, nämlich USB-C auf HDMI/USB 3.Mit drei konkreten Aktionen, von denen zwei Apple-Produkte betreffen, begegnet MacTrade dem Shopping-Event. Bis zum 28. November gibt es etwa beim Kauf eines iPad Air 2 von 2014 mit 32 GB in den Varianten mit und ohne Mobilfunk einen Sofortrabatt von 100 Euro, sofern man eine 0-%-Finanzierung über 10 Monate wählt. Somit verringern sich die Kosten auf 329 Euro (Wi-Fi), bzw. 449 Euro (WiFi + Cellular). Bevorzugt man eine andere Zahlungsmethode fällt der Rabatt mit 41 Euro etwas geringer aus.Ebenfalls gibt es beim Kauf eines beliebigen Mac Sofortrabatte. Bei iMac, MacBook 12’’, MacBook Air und Mac Pro umfasst dieser 200 Euro (bei Finanzierung) oder 150 Euro (andere Zahlungsart) und beim MacBook Pro 150 Euro (bei Finanzierung) oder 100 Euro (andere Zahlungsart). Vergessen Sie nicht, dass Sie beim Kauf den angegebenen Gutscheincode angeben müssen, um von der Aktion zu profitieren.Anders als letztes Jahr umfassen die Rabattaktionen des berühmten Elektronikhändlers dieses Jahr keine Apple-Produkte. Allerdings ist praktisches Zubehör reduziert, etwa Drucker, Kopfhörer, Mäuse, Tastaturen, USB-Sticks oder Monitore.