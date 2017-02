Biosignal statt Touch ID - Apple-Patent beschreibt alternativen Ansatz

In einem neuen Patentantrag beschreibt Apple, wie mittels akustischer Sensoren in Display und Gehäuse die Berührung eines Fingers mit dem Gerät analysiert werden kann, um diesen Vorgang schließlich einem Nutzer zuzuordnen. Dieses Verfahren eignet sich für jede Geräteform und ist nicht auf bestimmte Elemente wie dem Touch-ID-Sensor in der Home-Taste beschränkt. Apple nutzt hierbei allgemeine und individuelle Merkmale der zurückgeworfenen Welle für die Analyse der Berührung.Aufgrund der individuellen Biomerkmale des Fingers werden die akustischen Wellen im Gerät abgeschwächt und verändert. Dies erlaubt dem System die Erfassung des Fingers und bei entsprechender Auflösung sogar die Analyse des individuellen Fingerabdrucks beziehungsweise der betreffenden Hautlinien. Ob das beschriebene Verfahren so leistungsfähig ist, das bisherige Touch ID zu ersetzen, ist unklar.Apple hat den Antrag 20170053151 für das Patent am 17. August 2016 eingereicht. Entsprechend dürfte selbst in Cupertino noch nicht genügend praktische Erfahrung vorhanden sein, um eine Aussage zur Zuverlässigkeit der Erkennung treffen zu können. Gerüchten zufolge hatte Apple bei der kommenden iPhone-Generation in Erwägung gezogen, das integrierte Touch ID durch Gesichtserkennung zu ersetzen oder zumindest die Gesichtserkennung mit einem Fingerabdruck zu kombinieren.