Barrierefreiheit: Apple präsentiert Live Listen - Bluetooth-Support für Hörgeräte

Der Technikriese Apple hat ein neues Feature in iOS angekündigt: Live Listen. Dabei handelt es sich um eine neue Form der Bedienungshilfen in Apples mobilem Betriebssystem. Genauer ist Live Listen ein Bluetooth-Support für Hörgeräte. Was zunächst nicht spektakulär klingt, könnte für die Zielgruppe der Hörgeschädigten aber bahnbrechend sein.Zuerst einmal bietet Live Listen die Möglichkeit, das iPhone mit den Hörgeräten über Bluetooth zu verbinden und zum Beispiel Musik abzuspielen. Das ist erst einmal nichts Neues und gibt es in ähnlicher Form bereits einige Jahre.Das zweite große Feature ist, dass es fortan möglich sein wird, über Bluetooth verbundene Hörgeräte zu steuern, also der Umgebungslautstärke anzupassen, Höhen und Tiefen zu ändern und auch die Genauigkeit der einzelnen Mikrofone und Kopfhörer zu steuern. Wer in seinem Näheren Umfeld Menschen mit Höreinschränkungen kennt, weiß, dass genau diese Einstellungen oft fehlen. Gerade bei Konzerten oder lauten Umgebungen wie in Kneipen oder im Einkaufszentrum, müssten die Lautstärke und die Höhen und Tiefen oft angepasst werden. Dies war aber bisher in dieser Form nicht möglich.Mit Live Listen hat Apple einem Medienbericht zufolge einen großen Schritt für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen gemacht, einen Hörgeräte-Bluetooth-Support bietet Apple-Konkurrent Android zur Zeit nicht. Ob Apple vielen Hörgeschädigten mit dem neuen Feature helfen kann, wird sich zeigen, jedoch zeigt Apple wieder einmal, wie wichtig ihnen auch Kunden mit Einschränkungen sind. Für dieses Engagement wurde Cupertino in letzter Zeit häufiger gelobt.Weiterführende Links: