Apples Führungsetage erhält Aktienoptionen im Wert bis zu 25 Millionen $

Viele große Firmen zahlen ihren Führungskräften Aktien aus. Bei den meisten Managern machen diese Anteile am Unternehmen einen Großteil der Bezahlung aus: so auch bei Apple und den Führungskräften des Technikkonzerns.So erhalten Eddy Cue, Phil Schiller und weitere wichtige Manager 149.667 RSUs, die sie bis 2021 behalten müssen. RSUs (Restricted Stock Units) sind Aktienoptionen, die abhängig von verschiedenen Geschäftszahlen zu einem bestimmten Stichtag in Höhe von 0 bis 200 Prozent ausgezahlt werden. Neben Cue und Schiller erhielten folgende Führungskräfte RSUs: Retail-Chefin Angela Ahrendts, Manager für die Software-Entwicklung Craig Federighi, Senior Vice President und CFO Luca Maestri, Chef für die Hardware-Entwicklung Dan Riccio, Hardware-Technologie-Manager Johny Srouji und SVP und Konzernanwalt Bruce Sewell.Ein Teil sind die Amtszeit-basierten 85.013 RSUs, diese sollen in drei Schritten am 1. April 2019, 2020 und 2021 ausgegeben werden. Bis zu 200 Prozent einer separaten Charge von 64.654 erfolgsabhängigen Einheiten werden am 1. Oktober 2019 in Stammaktien umgewandelt, abhängig von der Aktienrendite zwischen 25. September 2016 bis 28. September 2019.Der aktuelle Börsenwert der RSUs beträgt etwa 17,5 Millionen US-Dollar, weswegen Auszahlungen bis zu 25 Millionen möglich sind. Die Bezahlung in Aktienoptionen ist für beide Seiten lukrativ: Denn Apple kann Führungskräfte unter Umständen besser an das Unternehmen binden, während die Manager bei guter Arbeit die Höhe ihres Gehaltes nach oben verändern können. Dass die Öffentlichkeit von den Aktienoptionen erfährt, ist übrigens nicht überraschend, da sowohl die RSUs als auch derart große Aktienverkäufe bei der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) meldepflichtig sind.Weiterführende Links: