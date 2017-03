Apple veröffentlicht macOS 10.12.4 - die Neuerungen

Neu für den Mac: Night Shift

Sonstige Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Ab sofort steht das vierte größere Update für macOS Sierra zur Verfügung. Vor ziemlich genau drei Monaten hatte Apple die erste Betaversion an Entwickler verteilt, nun können alle Nutzer die Aktualisierung laden. Installieren lässt sich das Update wie üblich via Software-Aktualisierung des Mac App Stores. Wer noch eine ältere Version von OS X verwendet, kann ebenfalls direkt auf 10.12.4 umsteigen (sofern natürlich die Hardware-Anforderungen erfüllt werden). Anders als bei vorherigen Updates für macOS Sierra gibt es diesmal sogar eine wichtige neue Funktion und nicht nur Fehlerbehebungen.Was mit iOS 9.3 vor einem Jahr für iPhone und iPad erschienen war, lässt sich jetzt auch auf dem Mac nutzen. Night Shift verändert je nach Wunsch automatisch oder manuell die Farbtemperatur des Displays und stellt in den Abendstunden wärmere Farben dar. Kalte Farbtemperaturen können negative Auswirkungen auf den Schlaf haben, Night Shift soll dem entgegenwirken. Allerdings steht Night Shift nicht für alle Macs bereit, auf denen macOS Sierra läuft. Zur Nutzung ist das sogenannte CoreBrightness-Framework - und dieses benötigt mindestens einen 2012er Mac, im Falle des Mac Pro muss es die 2013er Baureihe sein.Wie bei jedem größeren Systemupdate gibt es natürlich auch diesmal einige Fehlerbehebungen. Apple nahm sich einiger Probleme bei der Darstellung von PDF-Dokumenten in Programmen an und aktualisierte dafür das PDFKit. Cricket-Begeisterte können fortan Siris Expertise in Anspruch nehmen, wenn Informationen zu aktuellen Ergebnissen oder allgemeine Statistiken benötigt werden. In der offiziellen Updatebeschreibung nennt Apple ansonsten nur noch allgemeine Sicherheitsverbesserungen und Fehlerbehebungen sowie Diktat-Unterstützung des Shanghai-Dialekts. Apples üblichen Updatezyklen zufolge ist macOS 10.12.4 vermutlich das vorletzte größere Update. Im Sommer dürfte noch 10.12.5 erscheinen, im Herbst dann bereits der Nachfolger von macOS Sierra.