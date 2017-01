Apple veröffentlicht Wallpaper - mit Mac und iPad erstellt

In wenigen Tagen feiern die Menschen in China das Neujahrsfest. Zu diesem Anlass hat Apple nun eine Serie von Hintergrundbildern für Anwender veröffentlicht. Diese sind in Form von chinesischen Kunst gehalten und sollen demonstrieren, wie man auf Apple-Produkten seine Kreativität ausleben kann.Für das Herunterladen der Bilder und die genauen Erklärungen, wie die Bilder produziert wurden, hat der kalifornische Technikkonzern eine eigene Seite auf dem chinesischen Apple-Webauftritt erstellt.So wurden die Bilder auf macOS auf einem MacBook Pro und einem iMac in Verbindung mit Photoshop und Illustrator erstellt. Auf iOS wurde auf ein iPad Pro und den Apple Pencil in Kombination mit Procreate gesetzt.Weiterführende Links: