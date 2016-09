Apple schließt Sicherheitslücken in Safari und iCloud for Windows

Apple hat zusammen mit der Veröffentlichung von macOS Sierra auch Updates für ältere OS-X-Versionen veröffentlicht. So ist Safari 10 für OS X 10.11 El Capitan und OS X 10.10 Yosemite erhältlich und iCloud für Windows in Version 6.0. In beiden Fällen handelt es sich um Funktions-Updates die aber auch kritische Sicherheitslücken schließen. So konnten Angreifer in nahezu allen Fällen schädliche Programmanweisungen einschleusen, um die Kontrolle über System und gespeicherte Daten zu erlangen.Insgesamt 22 Sicherheitslücken hat Apple so geschlossen. In iTunes hat Apple die Probleme bereits vergangene Woche mit der Veröffentlichung von iTunes 12.5.1 aus dem Weg geräumt. Neben diesen sicherheitsrelevanten Aktualisierungen wurde von Apple auch die Unterstützung von RAW-Kameras ergänzt . So lassen sich über Apeture und der Fotos-App nun auch RAW-Bilder der Fujifilm X-Pro2 und Pentax K-1 importieren und bearbeiten.Angesichts der geschlossenen Sicherheitslücken in Safari 10 sollten Nutzer alter Betriebssysteme bis OS X 10.9 Mavericks einen Umstieg auf macOS Sierra in Erwägung ziehen, da Apple in diesen Fällen keine Produktpflege mehr betreibt. Sofern dies nicht möglich ist, empfiehlt sich zumindest der Wechsel auf einen alternativen Web-Browser wie Chrome Firefox oder Vivaldi . In allen drei Fällen wird von der aktuellsten Version allerdings auch mindestens OS X 10.9 Mavericks vorausgesetzt.