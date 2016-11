Apple gibt Höhe der Werbekosten nicht mehr an

Apple legt der US-Börsenaufsicht im Oktober jedes Jahres einen Bericht über die Geschäftszahlen vor. In diesem sind sowohl Einnahmen als auch Ausgaben des Unternehmens aufgeschlüsselt und sollen Anleger bei einem möglichen Aktienkauf Aufschluss über zukünftige Gewinne oder Verluste des Betriebes geben.Der im Oktober vorgelegte Jahresbericht führt Apples Werbekosten nun nicht mehr als eigene Kennzahl auf. Im Abschnitt mit dem Titel „Werbekosten“ schreibt Apple lediglich, dass die Werbekosten als Aufwendungen für den Verkauf einberechnet werden. Zu den Absichten hinter der Änderung äußerte sich das Technikunternehmen nicht.Eine mögliche Erklärung für das Fehlen der Kennziffer könnten die gestiegenen Kosten im Werbebereich abgeben. So vermeldete Apple im letzten Jahr eine neue Rekordsumme für Werbung ausgegeben zu haben. 2015 waren die Werbeaufwendungen um 50 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Da US-Unternehmen von der Börsenaufsicht nicht gezwungen sind, die Werbeausgaben aufzuschlüsseln, nennen viele Unternehmen diese nicht. Man will der Konkurrenz diesbezüglich keine Hinweise geben.