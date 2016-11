Apple führt Beats-Zubehör als Product Red

Beats, der zu Apple gehörende Hersteller von Audio-Zubehör, hat neue Product-Red-Varianten der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer Solo3 Wireless sowie des mobilen Lautsprechers Pill+ angekündigt. Diese zeichnen sich nicht nur durch ein intensives Zitrusrot aus, sondern auch durch den karitativen Gedanken dahinter. So gehen bei jedem verkauften Product-Red-Modell 10 Prozent des Umsatzes an den Global Fund in der Schweiz, welcher das Geld zur Seuchenbekämpfung auf nationaler und internationaler Ebene einsetzt.Auch wenn der Fokus dabei auf AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) liegt, das durch den Immunschwäche-Virus ausgelöst wird, werden mithilfe der Gelder ebenso Malaria und Tuberkulose bekämpft. Langfristiges Ziel ist in allen drei Fällen die Ausrottung der Seuchen. Bislang sind mithilfe von Product Red mehr als 320 Millionen US-Dollar an Spenden eingegangen, davon mehr als 100 Millionen US-Dollar allein durch Apple.Neben den neuen Beats-Modellen, die in Kürze erhältlich sein werden, beteiligt sich Apple auch selbst seit vielen Jahren an Product Red. Den Anfang bildeten 2006 unter anderem rote iPods, später rotes Zubehör sowie zuletzt ein rotes Armband für die Apple Watch. Apples Product-Red-Modelle sind exklusiv im Online-Shop verfügbar und werden dort parallel zu anderen Modellen aufgeführt. Auch wenn Apple bei den Beats-Modellen noch kein genaues Lieferdatum aufführt, erscheint der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember als recht wahrscheinlicher Zeitpunkt.