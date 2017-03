Apple Watch bekommt Konkurrenz - Swatch mit großen Plänen

Smartwatch-Markt wächst rasant

Als Apple im September 2014 die erste Generation der Apple Watch samt zugehörigem watchOS vorstellte, wurde das Gerät als nächste große Revolution gefeiert. Umgehend stellte Google ein Konkurrenzsystem in Form von Android Wear vor. Zudem gibt es mittlerweile noch Samsungs TizenOS, welches auf Smartwatches als etabliert gilt. Nach der anfänglichen Euphorie der Anwender, konnten die Hersteller jedoch nur noch kleinere Verbesserungen vornehmen und größere Neuerungen lassen aktuell auf sich warten.Egal in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird - ab heute steht fest, dass es ein weiteres Smartwatch-Betriebssystem geben wird. Allerdings wird dieses nicht von einem der großen Computerfirmen in den USA entwickelt. Der größte Uhrenhersteller der Schweiz wird spätestens im nächsten Jahr eine Smartwatch mit eigens entwickeltem Betriebssystem vorstellen. Das kündigte die Führungsriege von Swatch an. Damit wolle man neue Ansätze einbringen und sich stärker von der Konkurrenz absetzen. Welche genauen Alleinstellungsmerkmale das System haben wird, ließen die Manager allerdings noch offen. Das Betriebssystem soll mit allen gängigen Smartphone-Betriebssystemen wie iOS und Android kompatibel sein, so Swatch.Die Hardware der Smartwatch soll sehr dünn und kompakt werden. Dies werde durch eine Miniaturisierung der Technikkomponenten ermöglicht. Durch stromsparende Bauteile erlaube ein kleiner Akku eine möglichst lange Laufzeit, so das Unternehmen.Dass aktuell eine Vielzahl traditioneller Uhrenhersteller auch Produkte im Smartwatch-Sektor vorstellen, hat einige Gründe. Zum einen wächst der Markt für Wearables, Fitnesstracker und Smartwatches enorm schnell. Zum anderen kaufen Anwender deutlich weniger traditionelle Uhren. einige Hersteller erhoffen sich, Anwender über das Smartwatch-Segment zu dem Kauf einer traditionellen Uhr der Marke zu bewegen. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich allerdings noch zeigen müssen, da der Smartwatch-Markt noch in den Kinderschuhen steckt und sämtliche Hersteller an Neuerungen arbeiten. Die Apple Watch der dritten Generation wird für diesen Herbst erwartet. Unter anderem gehen Analysten davon aus, dass Apple erstmals ein LTE-Modul in die Uhr integrieren wird.Weiterführende Links: