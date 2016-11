Apple Pay in Spanien gestartet

Seit dem Start von Apple Pay in den USA am 20.10.2014 weitet der Konzern seinen Zahlungsdienst stetig aus. Zur Bekanntgabe der Quartalszahlen für das 4. Quartal 2016 im Oktober kündigte der kalifornische Technikgigant den Start des Dienstes in Spanien an. Dieser ist heute erfolgt und dank einer einer Vielzahl von Partnern sind direkt ab Start zahlreiche Akzeptanzstellen nutzbar.Zu den Geschäften, die Apple Pay in Spanien ab sofort unterstützen, gehören: Apple Retail, Bershka, C&A, Fifty Factory, Ginos, Lidl, Massimo Dutti, Media Markt, Oysho, Pedro del Hierro, Pull&Bear, Sephora, Springfield, Starbucks, Repsol, TGI Fridays, Zara, bp und viele weitere. Als Zahlungsweisen werden in Spanien aktuell MasterCard und American Express von Apple akzeptiert.Mehrere Partner von Apple Pay in Spanien sind deutsche Unternehmen oder haben in Deutschland Filialen. Nachdem es vor einigen Monaten vermehrt Gerüchte über einen zeitnahen Deutschlandstart gab, sind aber in letzter Zeit hierzu keine Hinweise mehr ans Tageslicht gekommen.Nach dem Spanienstart ist Apple Pay somit in 14 Absatzmärkten nutzbar. Diese sind: Australien, China, England, Frankreich, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, Schweiz, Singapur, Spanien und die USA.Weiterführende Links: