Apple Park: Neues Video zeigt großen Fortschritt

Apples neuer Campus, der Apple Park, ist nicht mehr weit von der Fertigstellung und dem finalen Bezug entfernt. So sollen bereits im kommenden Monat erste Mitarbeiter ihre Büros in das Gebäude umsiedeln. Ein neues Drohnen-Video zeigt den Campus in der Dämmerung und demonstriert, wie weit der Bau fortgeschritten ist.So ist das Forschungs- und Entwicklungszentrum komplett fertiggestellt. Die Außenbereiche strahlen bereits durch zahlreiche Bäume, Büsche und Rasenflächen. Von Außen lassen sich einige Arbeitsplätze erkennen, nähere Details sind aber nicht ersichtlich. Aber auch die Arbeiten am Hauptgebäude und dem Steve-Jobs-Auditorium schreiten in immer schnellerem Tempo voran. Einzelheiten sind hier aber durch die weißten Folien auf den Fenstern nicht erkennbar.Im Innenhof des Apple Park sind die Erdmassen mittlerweile nahezu verteilt. Einige Bäume wurden bereits gepflanzt und zahlreiche Fußwege erschlossen. In den nächsten Wochen sollen Arbeiter noch weitere Bäume pflanzen und die Flächen begrünen. Die Arbeiten an den Solaranlagen sind auf den Nebengebäuden vollständig abgeschlossen, auf dem kreisförmigen Hauptgebäude fehlen noch rund 20 Prozent der Platten.