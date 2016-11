Apple Online Store: Sonderseite und Vorteile zu Weihnachten

Unter dem Titel „ Weihnachtseinkäufe und Geschenkideen “ hat Apple, mit Blick auf das große Fest, eine Sonderseite geschaltet. Auf der Seite werden Produkte aus jeder Produktkategorie Apples beworben - sei es das iPhone 7, die Apple Watch Series 2, das MacBook 12 Zoll oder der Apple TV.Aber auch Zubehörprodukte wie iPhone-Hüllen, Apple-Watch-Armbänder oder die neuesten Beats-Kopfhörer werden festlich präsentiert. Bemerkenswert ist allerdings nicht nur die Sonderseite an sich, sondern die dort genannten Lieferbedingungen. So ist der Expressversand ab einem Bestellwert von 40 Euro kostenlos und die Zustellung erfolgt am nächsten Werktag, sofern man bis 16 Uhr bestellt.Auch die Rückgabebedingungen hat Apple zu Gunsten der Kunden geändert. So lassen sich Bestellungen, die zwischen dem 10. November und dem 25. Dezember 2016 getätigt wurden, bis einschließlich 8. Januar 2017 zurückgeben oder umtauschen. Somit ist es zumindest nicht ganz dramatisch, sollte man mit dem Geschenk daneben gelegen haben. Wie von Apple gewohnt, gibt es zu Weihnachten keine Rabatte. Allerdings sind zur Zeit diverse Adapter und auch die neuen LG-Monitore im Sonderangebot Weiterführende Links: