Apple Campus 2: Die letzten Arbeiten beginnen

Apple kurz vor Einzug in neue Firmenzentrale?

Nachdem Apple immer weiter wuchs, vergrößerte sich auch die Zahl der Mitarbeiter. Daher musste ein zweiter größerer Firmensitz gebaut werden. In diesem Kontext stellte Apple sein größtes bisheriges Bauprojekt, den Apple Campus 2, vor. Seit einiger Zeit befindet sich der Komplex nun in der Bauphase. Im Monatsturnus veröffentlichte YouTube-Drohnen-Videos informieren über den Baufortschritt.Der neueste Film zeigt, wie viel sich seit Dezember getan hat. So sind die Arbeiten an dem Hauptgebäude nahezu fertiggestellt, lediglich wenige Solar-Panele müssen noch auf dem Dach des Gebäudes angebracht werden. Die riesigen Glas-Schiebetüren des Atriums wurden geöffnet, um den Bauarbeitern den Weg in das Innere des Gebäudes zu eröffnen. Dort findet zur Zeit der Innenausbau statt.Was besonders auffällt, ist der Fortschritt bei den Erdarbeiten. So hat man mittlerweile alle Tunnel mit Erde bedeckt und die Landschaften im Inneren des Geländes modelliert. Die Baumpflanzung auf den Tunneln und außerhalb des ringförmigen Gebäudes sind ebenfalls abgeschlossen. Aktuell werden die Bäume im Inneren gesetzt und die Wege erschlossen.Die Fenster der Eingangshalle des unterirdischen Keynote-Saales wurden mit weißer Plane verklebt, um Außenstehenden den Blick auf die Arbeiten im Inneren zu verwehren. Die gigantischen Parkhäuser sind mittlerweile komplett ausgebaut und Bauarbeiter können ihre Fahrzeuge in diesen abstellen. Auch sind die Arbeiten am Fitnessstudio und dem Forschungs- und Entwicklungsgebäude, welches etwas außerhalb liegt, abgeschlossen. Auch dort werden aktuell Landschaftsarbeiten vorgenommen. So legt man derzeit Wege an, pflanzt Bäume und beendet einige kleine Erdarbeiten.Ende letzten Jahres wurde gemutmaßt, Apples März-Keynote sei die erste Veranstaltung in dem Event-Saal im Apple Campus 2. Des aktuellen Baufortschrittes zufolge klingt diese Annahme plausibel. Ein baldiger Einzug scheint ebenfalls möglich, wobei man davon ausgehen kann, dass Apple die Mitarbeiter erst umziehen lässt, wenn auch die letzten Arbeiten abgeschlossen sind. So fehlt der Rasen beispielsweise noch komplett und die Sicht auf unbegrünte Erde ist wenig ansehnlich. Möglicherweise werden die Umzugskartons pünktlich zur März-Keynote gepackt.