AirPods ein gewaltiger Erfolg - sagt Cook

"Run away success"

AirPods - Kurzüberblick

Seit einigen Tagen lassen sich Apples neue kabellose Kopfhörer bestellen. Die Lieferzeiten fallen allerdings astronomisch hoch aus. Wer sich für den Kauf entscheidet, muss momentan rund sechs Wochen warten (Zum Online-Store: ). In den meisten Stores gibt es, wenn überhaupt, allenfalls nur eine extrem begrenzte Stückzahl. Eigentlich hatte Apple geplant, die AirPods schon zwei Monate früher auf den Markt zu bringen, aus nicht näher erläuterten Gründen kam es dann aber zu Verzögerungen. Spekulationen zufolge waren Produktionsprobleme dafür verantwortlich - die angesichts der immensen Lieferzeiten offensichtlich noch immer nicht komplett gelöst werden könnten.Tim Cook hat sich nun gegenüber CNBC zum jüngsten Apple-Produkt geäußert und die AirPods als riesigen Erfolg bezeichnet. Man produziere so viele Einheiten wie irgendmöglich, um die Lieferschwierigkeiten möglichst bald in den Griff zu bekommen. Auf Nachfrage, ob Cook nicht die Fertigung beschleunigen könne, erwidert der Apple-CEO, man tue was machbar sei. Zu weiteren Details wollte sich Cook aber nicht äußern. Welche Stückzahlen Apple absetzt, bleibt vermutlich für immer ein Geheimnis, denn einzelne Zubehörartikel hatte das Unternehmen noch nie in den Quartals- und Jahresberichten aufgeschlüsselt.Die im September vorgestellten AirPods sind Apples Antwort auf eine Design-Entscheidung beim iPhone 7. Dieses verfügt über keinen Klinkenstecker mehr, weswegen Apple fortan auch kabellose Ohrhörer anbietet. In den AirPods verrichtet der W1-Chip seinen Dienst, um beispielsweise auch Siri-Steuerung zu ermöglichen. Die Akkulaufzeit liegt offiziellen Angaben zufolge bei "mindestens einem Tag", kompatibel sind die AirPods natürlich nicht nur mit dem iPhone 7, sondern mit allen iOS-Geräten, auf denn iOS 10 läuft. Auf dem Mac setzte Apple macOS Sierra voraus. Verkauft werden die AirPods hierzulande für einen Preis von 179 Euro (Store: ). Offiziell sind die Ohrhörer nicht wasserdicht, Tests zufolge muss man bei Kontakt mit Flüssigkeiten aber keine Defekte befürchten.