AirPods: Gebühren für Ersatz bekannt

Nachdem Apple vergangene Woche bereits den Preis für den Austausch der integrierten Akkus in den AirPods bekannt gab, stehen nun auch weitere Gebühren zumindest für die USA fest, die Rückschlüsse auf die hier zu erwartenden Gebühren zulassen. Demnach ist der Austausch der Akkus noch am günstigsten. Der Verlust eines AirPod oder des Ladecase ist deutlich teurer und hat zur Folge, dass bei Verlust von mehr als einer Komponente ein Neukauf bereits günstiger als der Ersatz ist.Der Akkutausch schlägt - sofern nicht von der einjährigen Garantie abgedeckt - mit jeweils 49 US-Dollar, hierzulande 67,10 Euro , zu Buche. Ein vollständiger Tausch aller drei Akkus würde dann also Kosten von 201,30 Euro nach sich ziehen. Die Kosten bei Verlust belaufen sich auf jeweils 69 US-Dollar, was von Apple umgerechnet vermutlich mit 94,49 Euro eingepreist wird. Bei Verlust aller Komponenten würden also theoretisch 283,47 Euro fällig werden.Daher lohnt sich in vielen Fällen ein Neukauf, da die AirPods mit Ladecase zum Preis von 179 Euro im regulären Handel angeboten werden. Dies birgt auch den Vorteil, dass man ein neues Jahr Herstellergarantie erhält.