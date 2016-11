20 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad, Mac und Apple TV

iOS App Store

Mac App Store

Für den Mac befinden sich mit Dropzone 3 und GIF Brewery 3 gleich zwei hochkarätige Apps im Angebot. Bei den Spielen dominieren diesmal Krimi-Adventures und Racing-Spiele. Für iOS sind Hocus und Evo Explores besonders erwähnenswert, wenngleich auch hier mit 2Do eine bekannte Produktivitäts-Apps für begrenzte Zeit kostenlos zu haben ist. Nachfolgend alle 20 preisreduzierten Apps der Woche für iOS und macOS im Überblick:statt 14,99 €Aufgaben- und Terminverwaltung mit einem etwas anderen Ansatz, um frustfreies Verwalten des anfallenden Tagwerks zu bewerkstelligen. (iOS 8.2+)statt 2,99 €Die erste Mission von Agent A erhielt von Apple die Auszeichnung »Best of 2015«. Ziel des Adventures: die Spionin Ruby La Rouge fangen. (iOS 7.0+, Apple TV)statt 3,99 €Wer viel in der freien Natur unterwegs ist, ob zu Land oder Wasser, kann in der App die aktuelle Position speichern, um später wieder zu dieser zurückzufinden. (iOS 9.0+)statt 7,99 €Brettspieladaption für iOS, in welcher der Spieler eine Weltraumzivilisation entwickeln muss. Unterstützt bis zu 6 Spieler oder AIs. (iOS 7.0+)statt 1,99 €Manipuliere surreale Architekturen, erforsche optische Täuschungen und löse atemberaubende Puzzle auf dem Byte-Planeten aus, auf dem die übliche Physik keine Gültigkeit hat. (iOS 6.0+)statt 2,99 €Kämpfen Sie sich durch 10 atemberaubende Retina-Umgebungen und werden Sie zum geisterhaften Krieger, der seine Welt vor einem bösartigen Kult schützt. (iOS 4.0+)statt 0,99 €Beliebtes und minimalistisches 3D-Puzzlespiel mit 85 Level voller perspektivischer Illusionen und mit integriertem Editor. (iOS 6.0+)statt 3,99 €Apples aktuelle Gratis-App der Woche ist ein »Rhythmus-Spiel«, in der musikalische Abenteuer die Protagonisten Kaito und Aya durch 30 handgezeichnete Schauplätze führen. (iOS 9.1+)statt 4,99 €Der Original-Rayman von 1995 hatte vergangenes Jahr den Weg auf iOS gefunden. In dem Jump&Run-Klassiker muss Rayman gegen Dr. Dark antreten. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Die Portierung des Sega-Klassikers von 1993 setzt künftig nicht mehr auf einen Kaufpreis, sondern Werbefinanzierung, die sich per In-App-Kauf für 1,99 € entfernen lässt. (iOS 8.0+, Apple TV)statt 7,99 €Grafische Aufbereitung für die wesentlichen Inhalte von Stephen Hawkings berühmte »kurze Geschichte der Zeit«. Die Illustrationen führen in sechs Kategorien durch die Geheimnisse des Universums. (iOS 8.0+)statt 29,99 €Die realistische Rennsimulation gewährleistet mit Modi wie Rally, Head 2 Head sowie Split-Screen genügend Abwechslung für ein oder zwei Spieler. (OS X 10.9+)statt 9,99 €Mithilfe dieser App werden aufwendige Drag&Drop-Aktionen zum Kinderspiel. In der Menüleiste platziert, lassen sich Dateien schnell in ausgesuchten Ordnern ablegen, mit Apps öffnen oder über Online-Dienste teilen. (OS X 10.9+)statt 6,99 €Ursprünglich ein Würfelspiel lädt Elder Sign zum kooperativen Spielen in einem riesigen Museum mit schrecklichen Monstern und uralten Horrorgeschichten ein. (OS X 10.6.6+)statt 19,99 €Die Motorsportsimulation beinhaltet alle Teams, Fahrer und Rennstrecken der Formel 1 im Jahr 2012 und überzeugt mit realistischen Grafiken und einem Split-Screen für den Zweispielermodus. (OS X 10.7.5+)statt 4,99 €Schnelle Umwandlung von Videos in GIF-Animationen, inklusive grundlegender Bearbeitungsmöglichkeiten wie Beschneiden, Bildfrequenzeinstellung und Farbfilter. (OS X 10.11+)statt 24,99 €Hierbei handelt es sich um ein aufwendiges Rennspiel aus dem Jahr 2008 mit lizenzierten Sportwagen wie Porsche 911 GT3 RSR, Lamborghini Murcielago R GT und Aston Martin DBR9. (OS X 10.7.5+)statt 6,99 €Erkunden Sie die Welten in den verzauberten Gemälden, um Bella auf der Suche nach ihrem entführten Kind zu helfen. Das Adventure umfasst 25 Orte und ebenso viele Minispiele. (OS X 10.6.6+)statt 4,99 €Wie es der Name schon suggeriert, überträgt diese App PDF-Dokumente in Apples Textverarbeitungsprogramm Pages und umgekehrt. Dabei wird eine 100-prozentige Übernahme der Original-Layouts versprochen. (OS X 10.6+)statt 24,99 €Krimi-Adventure, das den Spieler in 3 Kapiteln durch Europa führt auf der Suche nach dem Einbrecher »The Raven«. Das Spiel zeichnet sich durch Dutzende Cutscenes und unerwartete Wendungen aus. (OS X 10.6.6+)