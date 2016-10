14 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Mac App Store

Das Haus am See: Kinder der Stille SE — 3,99 €

iOS App Store

Gut gemischt präsentieren sich die preisreduzierten Apps der Woche. Empfehlenswert sind unter anderem die praktischen Helferlein Duet Display (-50%) und Magnet (-50%) sowie die Spielserie BioShock (-75%) und das 3D-Puzzlespiel "The Room Three" (-60%). Nachfolgend alle vierzehn Sonderangebote im Überblick:statt 8,99 €In der Fortsetzung des Abenteuerspiels Ankh geht es wieder darum, als Assil im alten Ägypten nicht nur die Heimsuchung von Osiris zu verhindern, sondern auch das gestohlene Ankh wiederzufinden. (OS X 10.6+)statt 19,99 €Nach einem Flugzeugabsturz gelangt man in die geheimnisvolle Unterwasserstadt Rapture. Aufgrund von Experimenten werden die dortigen Einwohner von einer gefährlichen Substanz dezimiert. In der Fortsetzung wird die Geschichte aus anderer Perspektive weitererzählt. (OS X 10.6+)statt 6,99 €Als klassisches Wimmelbild-Spiel werden hier die Geschichten hinter einem Haus am See erzählt, nachdem eine Frau, die dort als Kind gelebt hatte, von einem Geist zurückgerufen wird. (OS X 10.6+)statt 9,99 €In dem Echtzeit-Strategiespiel befehligt man Truppen auf Seiten der UCS (United Civilized States) oder der ED (Eurasian Dynasty), um die letzten Ressourcen des Planeten in einem finalen Weltkrieg zu sichern. (OS X 10.6+)statt 7,99 €Durch die kleine Erweiterung für die Menüleiste kann man schnell und unkompliziert zwischen verschiedenen Displayauflösungen schalten, um beispielsweise Tests durchzuführen oder alte Apps und Spiele besser nutzen zu können. (OS X 10.10+)statt 1,99 €Dank dieser Erweiterung lassen sich Fenster wie in Microsoft Windows mithilfe von Tastenkürzeln ausrichten und übersichtlich aufteilen, sodass immer alle wichtigen Fenster gleichzeitig zu sehen sind. (OS X 10.8+)statt 4,99 €Mit Rhythmus und Taktgefühl gilt es, den Monstern einen Schritt voraus zu sein, um die zufallsgenerierten Level erfolgreich abzuschließen. Gespielt werden kann zum Soundtrack oder eigener Musik. (iOS 8.0+, tvOS 9.0+)statt 19,99 €Dank Duet Display lassen sich sowohl iPhone als auch iPad als kabelgebundenes Zweit-Display am Mac verwenden. Dies beinhaltet auch Multitouch-Steuerung - beispielsweise für Photoshop-Arbeiten. (iOS 9.0+)statt 0,99 €Atmosphärische Aufnahmen aus dem Weltraum mit einem passenden Soundtrack sorgen für eine stimmungsvolle Umgebung - insbesondere wenn die App auf dem Apple TV 4 zum Einsatz kommt. (iOS 9.0+, tvOS 9.0+)statt 4,99 €Mit der unkomplizierten Freistellfunktion lassen sich in Pixomatic viele interessante Effekte erzielen, die zusammen mit dem Halloween-Pack auch schaurige Ergebnisse nach sich ziehen können. (iOS 8.0+)statt 6,99 €In einer bewegenden Geschichte muss die Familie der Kiegerin Sasha in einer mystischen Welt voller Monster, Rätsel und Verstecke wiedergefunden werden. Dank ReplayKit lassen sich Erfolge auf Video festhalten. (iOS 8.0+)statt 4,99 €Über versteckte Hinweise müssen interaktive 3D-Artefakte geöffnet werden. Die Bedienung erfolgt mittels direkter Touch-Bedienung, wodurch ein realistisches Spielgefühl entsteht. (iOS 5.1+)