11 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Duplicate Manager Pro — gratis

Heute finden sich nicht nur entspannende Töne mit der von Apple ausgezeichneten Gratis-App Flowing vergünstigt in App Store, sondern auch eine App für Slo-Mo-Aufnahmen mit dem iPhone, Drag&Drop-Erweiterungen für den Mac, eine chatfreudige sowjetische KI für die Apple Watch, sowie ein praktischer Helfer für Selbstständige auf dem Mac. Hier alle preisreduzierten Top-Apps im Überblick:statt 4,99 €Der zweite Teil rund um das Nomadenvolk der Fifo vereint gleich mehrere Spielgenres: Echtzeitstrategie, Tower Defense und Simulation. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Entfliehen Sie unruhigen Nächten mit Straßenlärm oder Schnarchen und entspannen Sie mit beruhigenden Tönen von Flüssen, Tönen und Wasserfällen. Flowing ist Apples Gratis-App der Woche. (iOS 8.0+)statt 2,99 €Im Stile von Lifeline chatten Sie in diesem Spiel mit einer sowjetischen KI aus dem Jahr 1985, welche keine Ahnung vom Ende des Kalten Krieges hat. Apple-Watch-kompatibel. (iOS 9.0+)statt 3,99 €Verwandeln Sie Ihre Fotos in Ölgemälde und verschicken Sie diese an Freunde - online oder als ausgedruckte Postkarte. (iOS 7.0+)statt 7,99 €Schlüpfen Sie in die Rolle eines Grenzbeamten des fiktiven kommunistischen Staates Arstotzka. Sie müssen entscheiden, wer einreisen darf und wer nicht. (iOS 8.0+)statt 3,99 €Foto-App für Bewegt-Bilder und Slow-Motion-Videos. Ein Update zur Unterstützung der Dualkamera des iPhone 7 Plus ist schon in Vorbereitung. (iOS 9.3+)statt 4,99 €Entwickeln Sie die Zivilisation von Sproggiwood in diesem Adventure, das direkt der finnischen Mythologie zu entstammen scheint. Mindestvoraussetzung: 1 GB RAM. (iOS 6.0+)statt 0,99 €Schnelles und praktisches Werkzeug zum Auffinden und Löschen von doppelten Fotos, Videos und Dateien. (OS X 10.7+)statt 99,99 €Hilfsmittel für Selbstständige bei den notwendigen Schritten für Auftragsabwicklung und Rechnungswesen. Die Basic-Variante mit etwas weniger Funktionen ist ebenfalls aktuell um 50 Prozent reduziert und kostet 24,99 Euro ( ). (OS X 10.7+)statt 6,99 €Diese App führt das Konzept Drag&Drop auf die nächste Stufe. Legt man eine Datei im FilePane-Fenster ab, sind Shortcuts für verschiedenste Aktionen möglich. (OS X 10.10+)statt 19,99 €Diese sehr kleine Fotobearbeitungs-App erlaubt grundlegende Anpassungen wie Farbe, Helligkeit, Schärfe, Verzerrungen, Filter oder Zuschnitt. 2015 nahm Apple die App in die Kategorie »Beste neue Apps« auf. (OS X 10.10+)statt 4,99 €Der HD-Mediaplayer unterstützt alle gängigen Audio- und Videoformate und besticht außerdem mit einem Playlist-Manager und einer Option, um das Videofenster an Ort und Stelle dauerhaft im Vordergrund zu halten. (OS X 10.7+)