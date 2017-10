iOS 11: Die Auswirkungen des Store-Redesigns auf Downloadzahlen

Promo-Aktionen treiben App-Downloads in die Höhe

Apps großer Anbieter mehr im Fokus

Diverse Apps profitieren von dem mit iOS 11 eingeführten Redesign des App Stores für iPhone, iPad und iPod touch. Aktuelle Zahlen des Marktforschungsunternehmens Apptopia weisen auf signifikant höhere Downloads bestimmter Anwendungen im Vergleich zur früheren App-Store-Variante in iOS 10 hin.[banner]Zu den auffälligsten Neuerungen des App Stores in iOS 11 zählen – abgesehen vom überarbeiteten Design – verschiedene Promotionsbereiche, die ausgesuchte Anwendungen anpreisen. Beispiele dafür sind die App des Tages und das Spiel des Tages. Wenn Apps im entsprechenden Bereich ein Feature erhalten, erhöhen sich die Downloads im Schnitt um 1.747 Prozent. Bei Spielen liegt der Wert bei 792 Prozent.Wichtig ist auch der Zeitpunkt der jeweiligen Promo-Aktion. Apps und Spiele, die Apple unter der Woche promotet, profitieren stärker als entsprechende Anwendungen, die am Wochenende hervorgehoben werden. Bei Apps ist der Unterschied zwischen Wochentagen und Wochenenden signifikant, während es bei Spielen diesbezüglich keinen riesigen Unterschied gibt. Wenig überraschend laden Nutzer Gratis-Anwendungen deutlich häufiger herunter als kostenpflichtige Software.Jonathan Kay, COO von Apptopia, kritisiert Apple dafür, die Anwendungen und Spiele großer Anbieter gegenüber denen von Independent-Entwicklern zu bevorzugen. Dazu gehören etwa die Starbucks-App und Minecraft von Microsoft, die nach Meinung von Kay keiner Promotion mehr bedürfen. In dem Zusammenhang muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass Apple in der Gaming-Sektion einen Extrabereich nur für Indie-Spiele bereitstellt.