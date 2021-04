iCloud-Mail teilweise ausgefallen – Apple arbeitet an Behebung

iCloud-Mail ist zwar insgesamt ein zuverlässiger und sehr stabiler Dienst, mitunter kommt es aber auch zu Ausfällen. So am heutigen Tag, denn nachdem sich die Beschwerden über nicht zustellbare E-Mails mehrten, dokumentiert Apple inzwischen auf der Statusseite Probleme. Dort heißt es "Benutzer haben möglicherweise sporadische Probleme mit diesem Dienst" – dem offiziellen Apple-Duktus zufolge sind damit sehr viele Anwender betroffen. iCloud-Mail lehnt E-Mails mit der Meldung "user lookup success but no user record found" ab, weswegen die Zustellung selbst oft fehlschlägt. Zwar landen nicht alle Mails im Nirgendwo, unseren Tests zufolge aber eine nicht geringe Anzahl.Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, was den beschriebenen Fehler auslöst. Wenn Apple allerdings auf den Statusseiten bereits davon spricht, sind die Techniker momentan beschäftigt, das Problem zu beheben. Ärgerlich daran ist derzeit, dass kein erneuter Zustellversuch der fehlgeschlagenen Mails stattfindet. Wer also dem Fehler keine Aufmerksamkeit schenkt, bemerkt möglicherweise gar nicht, dass die Nachricht nicht wie gewünscht den Empfänger erreichte.Erstmals beobachtet wurde das Fehlerverhalten um 13:13 Uhr unserer Zeit. Es gibt zudem Hinweise, dass auch andere iCloud-Dienste in Mitleidenschaft gezogen sind. Auch in CloudKit waren in den letzten Minuten nämlich sehr merkwürdige Fehler zu finden, welche eindeutig serverseitiger Natur sind. Die Status-Ampeln aller sonstigen iCloud-Bereiche steht momentan auf grün, zumindestWir aktualisieren diese Meldung, sobald es neue Informationen gibt.