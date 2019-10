Updates: iOS 13.1.3 und iPadOS 13.1.3 erschienen

Viele Bugfixes

Die extrem rasche Folge an Systemupdates seit der Freigabe von iOS 13 hat sich zwar verlangsamt, dennoch vergeht weiterhin nicht viel Zeit zwischen Aktualisierungen. Am heutigen Abend erschien das nächste Update, womit die letzte Systemversion aber zumindest rund zwei Wochen alt wurde. Ab sofort steht iOS 13.1.3 zur Verfügung, dessen Updatebeschreibung recht ausführlich ausfällt. Apple nennt neben den allgemeinen Fehlerbehebungen sowie Stabilitätsverbesserungen, welche sich immer im Anleser finden lassen, auch diverse konkrete Bugfixes.Beispielsweise hatten sich zahlreiche Nutzer gemeldet und angegeben, dass bei eingehenden Anrufen bisweilen weder Klingelton noch Vibrationsalarm aktiv wurde. Außerdem schlug die Wiederherstellung aus einem iCloud-Backup bisweilen fehlt, die zu installierenden Apps blieben im Updateprozess stecken und gelangten nicht wie gewünscht auf das Gerät. Selbiges konnte auch mit Voice Memos passieren. Manche Anwender konnten die Verbindung zu ihrer Apple Watch nicht zuverlässig herstellen und mussten daher regelmäßig Neustarts durchführen.Als weiteren Punkt nennt Apple in der Updatebeschreibung erneut, dass die Verbindung des iPhones mit einem Autosystem via Bluetooth jetzt zuverlässig funktionieren soll – selbigen Passus fand man bereits beim Update auf iOS 13.1.2. Ebenfalls in die Kategorie Bluetooth fällt verbesserte Zuverlässigkeit im Zusammenspiel mit Hörgeräten sowie Headsets. Außerdem will Apple Performance-Probleme beseitigt haben, die bei Spielen mit Einbindung von Game Center auftreten konnten. Wer von Fehler in der Mail-App geplagt ist, genauer gesagt von fehlgeschlagenen Versuchen, eine Termineinladung zu öffnen, dürfte sich ebenfalls über iOS 13.1.3 freuen.Gleichzeitig mit iOS 13.1.3 erschien auch iPadOS in selbiger Systemnummer. Die Updatebeschreibung ist deutlich kürzer und enthält nur die Punkte Mail, Download von Voice Memos, Bluetooth-Stabilität und Game Center.