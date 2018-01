Tim Cook: „Mehr Frauen in Führungspositionen“

Innovator to Innovator

Mehr Frauen an die Macht

„Wir machen nur einige Dinge. Aber diese sollen die besten der Welt sein“

Einsatz für den guten Zweck

Tim Cook hat der Highschool-Schülerin Rebecca Kahn kürzlich ein Telefoninterview gegeben, dessen Inhalt vom National Center for Women & Information Technology (NCWIT) als Teil der Reiheveröffentlicht wurde. Der Apple-CEO spricht über ein breites Themenspektrum, darunter besondere Anliegen wie Programmier-Unterricht in Schulen, Apples Unternehmensphilosophie und mehr Frauen in Führungspositionen.Cook ist bekannt dafür, sich in Vorträgen und Gesprächen mit Journalisten nicht nur mit unternehmensspezifischen Themen auseinanderzusetzen, sondern auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen anzusprechen. Entsprechend gelte es, die Diversität in Wirtschaft und Politik zu vergrößern, so der CEO im Interview mit Kahn. Speziell für das IT-Segment seien Programmierkurse bereits in Grundschulen essenziell, um Menschen beider Geschlechter von kleinauf für die Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten.Der Apple-Chef setzt sich gegenüber Rebecca Kahn ebenso für die immer bedeutendere Rolle von Frauen als Führungspersönlichkeiten ein. Es sei heutzutage eine der zentralen Aufgaben von Unternehmen, sich für mehr weibliche Führungskräfte einzusetzen und Frauen entsprechende Positionen anzubieten. Dazu zähle auch mehr Flexibilität hinsichtlich der Work-Life-Balance, wozu zum Beispiel die Möglichkeit gehöre, die Arbeitszeiten mit Familienangelegenheiten in Einklang zu bringen. Zudem sei es unabdingbar, jeden Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln.Als Positivbeispiel für Frauenkarrieren nennt Cook unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, „die eine phänomenale Führungspersönlichkeit nicht nur für Deutschland, sondern die ganze Welt“ sei.Cooks Philosophie, sich auf bestimmte Ideen und Ziele zu konzentrieren, setzt er auch in seiner Arbeit bei Apple um: „Wir machen nur einige Dinge. Aber diese sollen die besten der Welt sein.“ Apple könne mit dieser Strategie wesentlich mehr bewirken als mit einem Fokus darauf, bloß das Meiste von irgendetwas zu produzieren. Es sei für jeden Einzelnen ratsam, sich einige große Ziele zu setzen, auf diese konsequent hinzuarbeiten und sich nicht von Rückschlägen aus der Bahn werfen zu lassen.Eine weitere Herzensangelegenheit von Cook sind philanthropische und karitative Aktionen. Der CEO kündigte bereits an, sein gesamtes Vermögen schrittweise spenden zu wollen. Den Einsatz für den guten Zweck sieht Cook in der jüngeren Generation der Gesellschaft ebenfalls besonders ausgeprägt. Immer mehr Menschen gehe es mehr darum, das Leben von anderen Menschen zu verbessern, statt nur nach mehr Geld und Wohlstand zu streben.