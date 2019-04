Gegen Siri, Alexa & Co: Facebook arbeitet an eigenem Digital-Assistenten

Ira Snyder führt Team in Redmont

Ende 2018 stellte Facebook seine Smart-Speaker-Serie zum hauseigenen Videochat-Dienst Portal vor.

Nicht der erste KI-Assistent

„Wir arbeiten an einem Voice- und AI-Assistenten, der für unsere gesamte Familie von unseren AR/VR-Produkte wie Portal, Oculus und zukünftige Angebote zusammenarbeitet,“ sagte ein Sprecher des Social-Media-Giganten Reuters gegenüber . Der neue Dienst soll mit Alexa von Amazon, Siri (Apple) und dem Google Assistant konkurrieren.Seit Frühjahr 2018 soll Facebook CNBC zufolge bereits an dem Projekt arbeiten. Das haben zwei ehemalige Mitarbeiter des Konzerns nun ausgeplaudert. Die Direktorin für die AR/VR-Abteilung, Ira Snyder, führe die Entwicklung des Facebook Assistant. Beobachter gehen davon aus, dass sich der Dienst über die Smart Speaker der Videochat-Marke „Portal“ und der VR-Lösung Oculus aufrufen lassen soll.Für seine Messenger-App hat Facebook 2015 schon einmal einen Assistenten vorgestellt. Die Software hörte auf den Namen „M“ und sollte den Nutzern mit intelligenten Vorschlägen helfen. Es gab es eine Version, die über die Eingaben seiner Nutzer lernen sollte. Diese Form kam nie aus seiner Pilotphase mit 2000 Kaliforniern heraus. IT-Journalist Casey Newton beschreibt auf The Verge seine Erfahrungen und den Hintergrund des Projektes. Facebook stellte „M“ im vergangenen Jahr ein.