Entzündeter Akku: 50 Personen aus Apple Store in Zürich evakuiert

Heute Morgen gegen 10 Uhr musste der Apple Store in der Züricher Bahnhofstrasse 77 evakuiert werden. Grund war ein überhitzter Akku, der sich während des Ausbaus durch einen Store-Mitarbeiter entzündete und für leichter Verbrennungen an der Hand sorgte. Der daraufhin entweichende Rauch sorgte für die Notfallprozedur, bei der 50 Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen mussten. Zuvor streute das Personal noch Quarzsand über das überhitzte Gerät, um den Rauch einzudämmen.Die rasch hinzugeholten Hilfskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften lobten die Angestellten für ihr Verhalten in der Situation. Der Rauch wurde inzwischen durch die Lüftung abgesogen. Sieben Personen ließen sich medizinisch betreuen, allerdings musste keiner von ihnen ins Krankenhaus.Das Forensische Institut Zürich untersucht nun das betreffende Gerät, um herauszufinden, weshalb der Akku überhitzte. Der Pressebericht legt leider nicht nahe, ob es sich dabei um ein iPhone, iPad, MacBook oder ein anderes Produkt gehandelt hat. Aktuell tauscht Apple in die Jahre gekommene iPhone-Akkus zum vergünstigten Preis von 29 Euro in den Apple Stores aus.