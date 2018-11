Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Bitte beachten

2D - Paint, Draw, Sketch, Collage – gratis

Gleam of Fire – 1,09

Magic Launcher Pro – 1,09

PDF Reader Pro Edition – 2,29

Being John Malkovich – 3,99

Voyage of Time – 5,99

Gleich vier Foto-Programme sorgen für hübsche Bilder mit aufsehenerregenden Effekten. Die Textverarbeitung soll die beste ihrer Art für wissenschaftliches Schreiben umfangreicher Dokumente sein, ähnlich hohe Qualität proklamiert der Hersteller des PDF-Programmes in unserer dieswöchentlichen Schnäppchenliste. Kleine Tools wie der Trainingstimer, der App-Launcher oder der Systemmonitor erleichtern Arbeit und Freizeit.Zwei lustige Filme führen die Empfehlungen der Woche an. Während Steven Spielberg und J.J. Abrams das klassische 80er-Jahre-Abenteuer in bester Goonies-Manier wieder aufleben lassen, ist der Krimi-Thriller von Taylor Sheridan eher nichts für junge Erwachsene.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 4,49 Euro (ab iOS 7)Die Zeichen-App beherrscht einige innovative Tools – auch wenn sie schon lange nicht mehr weiterentwickelt wird.statt 2,29 Euro (ab iOS 10)Der Trainingsintervall-Timer läuft parallel zur Musik und erinnert an Pausen und die Workout-Wiederaufnahme – auch im Lockscreen.statt 30,99 Euro (ab iOS 8)Construction Full berechnet einfache Stahlbeton- und Metallkonstruktionen sowohl zur Planung als auch zur Analyse. Zusätzlich bietet die App etwa Querschnittsberechnungen.statt 5,49 Euro (ab iOS 8)Der multifunktionale Taschenrechner beherrscht wissenschaftliche Berechnungen jeder Komplexität samt aller Bruch-Rechen-Operationen.statt 4,49 Euro (ab iOS 11)Der Newcomer unter den Platformern erhielt in Spieletests einige hohe Bewertungen, auch wenn einige Tester noch mehr Potential erkannten.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Mit einem Wisch anrufen, texten oder arbeiten: Über 100.000 Apps lassen sich mit diesem Tool über das Heute-Widget im Nachrichtenzentrum aufrufen.statt 21,99 Euro (ab iOS 8.1)Die Textverarbeitung für große Dokumente, zum Beispiel lange wissenschaftliche Schriften und Bücher, soll die beste auf der Plattform sein.statt 8,99 Euro (ab iOS 9)Der Reader ist laut Entwickler die leistungsfähigste App ihrer Art und bietet Funktionen wie selbstaktualisierende Stempel, kooperatives Arbeiten, Cloud-Dienste und etliche mehr.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.9)Eigene Fotos hübschen Anwender über diese Software mit hochwertigen Blendenflecken und beeindruckenden Leuchteffekten auf.Auch im Angebot von BrainFeverMedia:statt 32,99 Euro (macOS 12.12+)statt 32,99 Euro (macOS 10.9+)statt 32,99 Euro (macOS 10.9+)statt 21,99 Euro (ab macOS 10.11)Der sichere Passwortmanager lässt sich individuell anpassen und über die Apple-Plattformen hinweg synchronisieren.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.9)Alle nötigen Systeminformationen wie die CPU-Auslastung aller Kerne zeigt Stater im einem Dock-Icon an, das per Klick noch mehr Details offenbart.statt 8,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro ).Schräge Komödie mit John Cusack, Cameron Diaz und Malkovich himself. Regisseur: Spike JonzeRotten Tomato: 95%, Metacritic: 85Ein Freak findet bei seiner schrägen neuen Arbeitsstelle einen Weg, in den Kopf des Hollywoodschauspielers zu gelangen und fängt an, diesen zu vermarkten.statt 8,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Animationsfilm von Chris Butler und Sam Fell.Rotten Tomato: 88%, Metacritic: 72Außenseiter Norman kann mit Toten sprechen und versucht seine Stadt vor Zombies zu retten – gegen den Willen von Gespenstern, Hexen und nervtötenden Erwachsenen.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Mystery-Abenteuer mit Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Fanning. Regisseur: J. J. AbramsRotten Tomato: 81%, Metacritic: 72In den 80ern entdeckt eine Gruppe Kinder ein Wesen, das einem Zugunglück entkommt und eine Menge Action nach sich zieht.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Krimi-Thriller mit Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Graham Greene. Regie & Drehbuch: Taylor Sheridan.Rotten Tomato: 87%, Metacritic: 73Eine unerfahrene FBI-Agentin und ein lokaler Fährtensucher ermitteln nach einem Mörder in einem verschneiten Indianer-Reservat voller Gewalt und Heimtücke.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Dokumentation von Terrence Malick.Rotten Tomato: 89%, Metacritic: 68Dokumentarische und animierte Sequenzen zeigen eindrucksvoll die Geburt und die Geschichte unseres Universums.