Bildersuche: Google entfernt Direktlinks von Fotos

Kampf gegen Urheberrechtsverstöße

Wie Google-Nutzer trotzdem an Direktlinks gelangen

Google hat eine wichtige Änderung der hauseigenen Bildersuche bekanntgegeben. Fortan wird die Suchmaschine des Konzerns keinen Direktlink mehr zu gefundenen Bildern anbieten. Lediglich der Verweis auf die Internetseite, die das jeweilige Bild enthält, bleibt erhalten („Besuchen“) und kann von Nutzern per Klick direkt angesteuert werden. Doch es gibt eine Alternativmethode, trotzdem weiterhin direkt an die Originalbilder heranzukommen. Der Änderungsmaßnahme geht eine Einigung mit der amerikanischen Bildagentur Getty Images voraus, mit der Google nach einem jahrelangen Rechtsstreit und basierend auf den neuen Nutzungsoptionen zur Bildersuche inzwischen einen Lizenzvertrag vereinbart hat. Die Agentur beschuldigte den Suchmaschinen-Riesen zuvor, via Direktlinks die Piraterie von Inhalten zu fördern.Seitenbetreibern dürfte die Änderung ebenfalls gelegen kommen, da so mehr Traffic auf der Website entsteht, auf der das gefundene Bild eingebunden ist. Auch der vom Betreiber ungewollte Download von Fotos oder Grafiken kann durch die Änderung erschwert werden.Trotz des fehlenden Direktlink-Buttons bleibt es bei vielen Bildern weiterhin recht einfach, an das auf dem jeweiligen Server gespeicherte Original zu kommen. Per Rechtsklick auf das in den Suchergebnissen angezeigte Bild und der von allen gängigen Browsern angebotenen Funktion „Bild in neuem Tab öffnen“ wird der Nutzer nach wie vor zum Original weitergeleitet.