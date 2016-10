tvOS 10.0.1 erschienen

Apple hat am heutigen Abend für alle Plattformen der Firma ein Update bereitgestellt - da darf natürlich auch tvOS nicht fehlen. Vor einem Monat erschien tvOS 10 und brachte einige neue Features mit, darunter viele Siri-Verbesserungen, zentrale Anmeldung in Apps (so dass man nicht in allen Apps Passwörter eingeben muss), einen Nachtmodus mit dunkler Darstellung, eine deutlich verbesserte Photo-App und HomeKit-Integration.Nun hat Apple die allererste Aktualisierung für tvOS 10 bereitgestellt. Zwar sucht man vergeblich nach neuen Funktionen in tvOS 10.0.1, aber Apple will einige Fehler beseitigt haben und auch die Sicherheit des auf iOS basierenden Betriebssystems verbessert haben.Die Aktualisierung kann über die Einstellungs-App unter SystemSoftware-Aktualisierung heruntergeladen werden. Dort lässt sich auch die automatische Software-Aktualisierung aktivieren bzw. deaktivieren.