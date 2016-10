macOS 10.12.1 sowie iOS 10.1 in der fünften Betaversion

Alles deutet darauf hin, dass nur noch wenige Tage bis zur Freigabe der nächsten größeren Systemupdates vergehen. Apple hat am heutigen Abend noch einmal die Betaversionen aktualisiert, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die letzten Vorab-Builds, bis allen Anwendern die neuen Versionen angezeigt werden. Sowohl macOS 10.12.1 als auch iOS 10.1 stehen ab sofort in der fünften Beta zur Verfügung. Erwartungsgemäß fielen in den neuen Builds keine Änderungen im Vergleich zu den letzten Betas mehr auf. Apples Zeitplan für die Einführung von Apple Pay in Japan bestätigte bereits indirekt, dass iOS 10.1 spätestens Anfang nächster Woche auf den Markt kommt. Nur zwei Tage vergingen zwischen Beta 4 und Beta 5, Buildnummer 14B72c. Eine derart rasche Frequenz war in der Vergangenheit ebenfalls immer ein untrügliches Zeichen, dass bis zur Veröffentlichung nicht mehr viel Zeit vergeht.Die Neuerungen aus iOS 10.1 sind bereits bekannt. Neben dem Porträt-Modus für das iPhone 7 Plus und der erwähnten Unterstützung von in Japan üblichen NFC-Standards zur Verwendung von Apple Pay, behebt iOS 10.1 auch zahlreiche Fehler. Beispielsweise gab es Stabilitätsprobleme beim Blockieren von Anrufen. macOS Sierra 10.12.1 brachte zwar in den bisherigen Betas keine neuen Funktionen mit, eine wichtige Neuerung wird das Update aber wohl erhalten. Da Apple in der kommenden Woche neue Modelle des MacBook Pro präsentiert, ist macOS 10.12.1 aller Wahrscheinlichkeit nach erforderlich, um die OLED-Eingabeleiste verwenden zu können. Da derlei Hardware momentan noch nicht zur Verfügung steht, wiesen die bisherigen Betaversionen von macOS 10.12.1 allerdings auch noch keine Referenzen auf die OLED-Bedienung auf. Mit der Freigabe von macOS 10.12.1 ist für nächste oder übernächste Woche zu rechnen, die neuen Macs werden sicherlich bereits mit dieser Systemversion ausgeliefert. Auch wenn Apple die Betas von watchOS 3.1 und tvOS 10.1 nicht aktualisierte, tauchen die Updates wahrscheinlich ebenfalls sehr bald bei allen Nutzern von Apple Watch und Apple TV 4 auf.