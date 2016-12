iPhone 7 Plus: Liefersituation hat sich entspannt

Dank einer verbesserten Ausbalancierung der Fertigung des iPhone 7 Plus kann Apple mittlerweile die Nachfrage problemlos bedienen. Ein Blick auf die Lieferzeiten offenbart, dass die Lieferzeit der meisten Modelle einschließlich des viel gefragten iPhone 7 Plus in Diamantschwarz auf 24 Stunden gefallen ist. Damit stellt eine Lieferung vor dem Weihnachtsfest kein Problem dar.Einzige Ausnahme von dieser Regel ist das größte 256 GB fassende Modell der Farbvarianten Gold und Roségold. In diesem Fall ist eine Lieferung erst kurz nach dem Weihnachtsfest möglich . Hier empfiehlt sich aber ein Blick auf Apples Mobilfunkpartnern Telekom O2 und Vodafone , die in eigenen Lagern das iPhone 7 und iPhone 7 Plus vorrätig haben und daher aushelfen könnten.Nachdem Marktbeobachter zunächst skeptisch waren, ob das iPhone 7 aufgrund des unveränderten Designs ein Erfolg werden kann, hat sich gezeigt, dass die Konsumenten vor allem an der neuen Dual-Kamera des Plus-Modells mit der Farboptionen Diamantschwarz und Schwarz interessiert sind. Diese Kombinationen stellen für Apple aufgrund der erwarteten hohen Marge auch einer der lukrativeren Varianten dar, was sich positiv auf den Gewinn auswirken könnte.