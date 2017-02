iPad Pro 2 und zwei neue iPhone-Ausführungen: Apple plant angeblich März-Event

Welche iPad-Größen sind wahrscheinlich?

iPhone 7 rot

iPhone SE 128 GB

Ein Blick in Apples Online Store legt nahe, dass sich in Apples Tablet-Bereich aktuell etwas tut. Denn das iPad Pro 12,9’’ hat in sämtlichen Ausführungen eine Lieferzeit von mehreren Wochen; ein deutliches Zeichen für eine bevorstehende Aktualisierung.Genau diese soll es nach jüngsten Informationen der japanischen Seite Macotakara bald geben. Ende März wolle Apple die nächste Tablet-Generation vorstellen und damit die Tradition der März-Events fortleben lassen. Hauptgegenstand der Präsentation sei das neue iPad-Flaggschiff, das randlose Tablet mit einem 10,5’’-Display. Warum dieser neue Formfaktor Sinn ergibt, haben wir in diesem Artikel dargelegt: . Zusätzlich aber sei auch mit neuen Geräten in den bisher üblichen Größen 12,9’’, 9,7’’ und 7,9’’ zu rechnen, so die Seite.Letzteres wäre allerdings eine Überraschung, da die Gerüchteküche eigentlich mit Sicherheit vom Ende der iPad-mini-Größe 7,9’’ ausgeht. Die neue Ausführung in 9,7’’ sei als Ersatz für das iPad Air 2 geplant. Da aber das aktuelle iPad Pro 9,7’’ noch ausreichend in den Geschäften und im Online Store vorhanden ist, wäre es denkbar, dass stattdessen dieses den Platz des Air 2 übernimmt. Am wahrscheinlichsten ist somit die Präsentation des iPad Pro 2 in den beiden Größen 12,9’’ und 10,5’’.Doch nicht nur beim iPad soll es Neuigkeiten geben - auch Apples berühmtestes Produkt ist angeblich Thema des Events. So wolle Apple die Aufmerksamkeit auf das iPhone 7 durch die Einführung einer neuen Farbe erhöhen. Von einem roten iPhone war schon manches Mal die Rede, doch rechnete man bislang nicht mit einer »Zwischen-Einführung«, sondern mit einer Farboption bei der nächsten Generation.Das überraschendste an der Meldung von Macotakara ist allerdings die Neuerung beim iPhone SE. Das 4-Zoll-Smartphone war nach seiner Einführung vor einem Jahr komplett aus der Gerüchteküche verschwunden, kaum jemand rechnete mit einer Überarbeitung. Doch angeblich denkt Apple darüber nach, eine 128-GB-Version einzuführen. Aktuell gibt es das SE nur in den Varianten 16 GB und 64 GB. Bautechnisch soll es aber identisch bleiben - und somit auf dem Stand von Ende 2015, inklusive des A9-Chips, der auch im iPhone 6s arbeitet.Weiterführende Links: