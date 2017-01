iPad 2017: Marktstart auf zweite Jahreshälfte verschoben?

Drei Modelle in Vorbereitung

Keine März-Keynote?

Eigentlich ist seit einigen Jahren der Herbst die Zeit für die Präsentation neuer Apple-Tablets. Da das iPad Pro 9,7’’ im Jahr 2016 allerdings im Frühjahr erschien und im Herbst dafür kein neues Tablet herauskam, gingen die meisten Beobachter auch für 2017 von einem iPad-Event im März aus. Diese Hoffnung wird nun aber von neuen Berichten aus China gestört.Ihnen zufolge sei erst in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit neuen Tablets aus dem Hause Apple zu rechnen. Dafür seien aber, ähnlich wie beim iPhone, gleich drei Modelle in der Pipeline. Die aktualisierte Version des 9,7’’-Modells gehe bereits im ersten Quartal in Massenproduktion, während das neue 12,9’’-Modell sowie das angedachte Premiummodell mit 10,5’’ Displaydiagonale erst im zweiten Quartal so weit seien. Veröffentlicht würden sie aber alle gleichzeitig, wohl im Herbst.Als Quelle nennt Digitimes, deren Prognosen sich nicht immer als wahr herausgestellt haben, Mitarbeiter aus vorgelagerten Zulieferunternehmen der Tablets. So gern ein früherer iPad-Start von Apple-Freunden auch gesehen werden dürfte, trotzdem gibt es auch Marketing-technisch Argumente für ein Herbst-Release. Denn übereinstimmenden Berichten zufolge erhält das 10,5’’-Modell ein randloses Display. Selbiges Feature ist auch für das iPhone 8 angedacht und es lässt sich vermuten, dass Apple eine solch große Design-Umstellung beim Verkaufsschlager iPhone ankündigt und nicht ein halbes Jahr früher bei den Tablets.Für das neue Premium-iPad sind übrigens auch manchmal die Maße 10,1’’ oder 10,9’’ im Gespräch, wenngleich es mathematische Argumente für die hier erwähnten 10,5’’ gibt. Das 2017er iPad 9,7’’ beschreibt die Quelle weiterhin als Einsteiger-Modell, für das Apple auf die »zweite Reihe« bei den Zulieferern zurückgreife. Es könnte damit in die Rolle des iPad mini als günstigstes Apple-Tablet schlüpfen. Für die beiden anderen Modelle seien die »Primärzulieferer« vorgesehen, welche Apple auch für die beiden aktuellen Versionen des iPad Pro beauftragt.Ohne iPad-Präsentation bestünde für ein Frühjahrs-Event noch die Möglichkeit für neue Macs. Der iMac etwa wäre eine Möglichkeit oder ein Update für das 12’’ MacBook - unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen wären sogar Mac mini oder Mac Pro. Aber natürlich wäre es genauso gut denkbar, dass es diesen März überhaupt keine Keynote gibt. Traditionell lädt Apple erst recht knapp zu den Veranstaltungen ein, weswegen endgültige Klarheit wohl erst im März selbst besteht.Weiterführende Links: