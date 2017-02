iCloud Drive: Wie Sie Apples Onlinespeicher optimal nutzen

iCloud Drive einrichten

macOS

Systemeinstellungen > iCloud

iCloud Drive

iCloud Drive

iOS

Einstellungen > iCloud

Einstellungen > iCloud > iCloud Drive > Mobile Daten verwenden

Web

Apple liefert Mac-, iPhone- und iPad-Nutzern mit iCloud Drive eine umfassende Cloudspeicher-Lösung. Die Online-Festplatte sichert beliebige Dateien wie PDFs, Fotos sowie Videos und synchronisiert diese mit allen über iCloud verbundenen Geräten des Anwenders.MacTechNews verschafft Ihnen einen Überblick der iCloud-Drive-Funktionen und zeigt, wie Sie alle Features wie PDF-Bearbeitung und Verknüpfung mit Drittanbieter-Apps optimal nutzen. Dazu geben wir Ihnen Tipps, wie Sie Ihre iCloud-Drive-Daten verschlüsseln und so vor fremdem Zugriff schützen.Um iCloud Drive zu nutzen, müssen Sie iCloud auf Ihrem Mac, iPhone oder iPad aktivieren. Es besteht auch die Möglichkeit, über Ihren Webbrowser darauf zugreifen. Gehen Sie folgendermaßen vor:Schauen Sie unter, ob Apples Cloud-Dienst eingeschaltet ist und welche Funktionen aktiv sind. Nebenmuss ein Häkchen gesetzt sein. Wenn die Online-Festplatte aktiv ist, greifen Sie über die linke Seitenleiste des Finderfensters (Ordner:) auf diese zu.Auf dem iPhone, iPad und iPod touch aktivieren Sie iCloud über. Dadurch können auf jeden Fall schonmal Drittanbieter-Apps darauf zugreifen.Allerdings fehlt unter Umständen noch das App-Symbol von iCloud Drive, das Ihnen den Zugriff auf Ihre gespeicherten Dateien ermöglicht. In iOS 10 aktivieren Sie das iCloud-Drive-Icon über den App Store. Starten Sie den App Store und suchen nach „iCloud Drive“. Per Tab auf das Wolkensymbol erscheint die App auf dem Homescreen.Sollten Sie eine Synchronisation auch über das Mobilfunknetz benötigen, aktivieren Sie die Funktion überWenn Sie einen Windows- oder Linux-Rechner verwenden und trotzdem auf Ihre iCloud-Drive-Inhalte zugreifen möchten, können Sie dies über Ihren Browser tun. Gehen Sie dazu auf die iCloud-Drive-Website . Nachdem Sie Ihren iCloud-Account autorisiert haben, stehen Ihnen Ihre Drive-Dateien zur Verfügung. Innerhalb des Browserfenster können Sie Ihre gespeicherten Inhalte betrachten, herunterladen, löschen und per E-Mail verschicken. Zudem lassen sich Ordner erstellen und neue Dateien hochladen.