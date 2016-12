Yahoo bestätigt eine Milliarde gehackte Kundendaten

Übernahme von Yahoo durch Verizon?

Der Internet-Konzern Yahoo wurde Opfer eines zweiten Hacker-Angriffes, dies teilte das Unternehmen gestern auf der Investoren-Internetseite mit. Es ist der zweite Angriff, der innerhalb von wenigen Monaten bestätigt wurde. So erklärte der Konzern im September , man sei Ende 2014 gehackt wurden. Damals waren 500 Millionen Kunden betroffen.Der jetzt bestätigte Angriff erfolgte laut Yahoo im Jahr 2013 und wurde von einem „Unbekannten“ durchgeführt. Zum aktuellen Zeitpunkt gehe man in dem Unternehmen davon aus, dass ungefähr eine Milliarde Nutzer betroffen sind. Bei dem Angriff seien neben Namen auch Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage und Geburtsorte, Passwörter sowie Sicherheitsfragen teils verschlüsselt, teils unverschlüsselt erbeutet worden. Bankinformationen und Kreditkartendaten sind laut dem aktuellen Stand nicht betroffen.Weiter berichtet Yahoo, dass die Hacker gefälschte Cookies genutzt haben könnten, um ohne Passwort-Eingabe Zugriff auf die Konten zu haben. Weiter spekuliert das Unternehmen, dass es sich bei dem Angriff um eine von einer Regierung durchgeführte Operation handeln könnte. In jedem Fall wolle man betroffene Kunden zeitnah informieren. Durch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen sei die Lücke bereits geschlossen.Den betroffenen Kunden rät das Unternehmen, das Passwort zu erneuern. Auch bei anderen Diensten, bei denen dasselbe Passwort genutzt wurde, sollte dies zeitnah gewechselt werden. Im Oktober meldeten wir , dass Yahoo Kunden-Mails im Auftrag der US-Regierung gescannt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt distanzierten sich Branchenführer wie Google oder Microsoft von dem Yahoo-Konzern und bestritten, an solchen Projekten der Geheimdienste beteiligt gewesen zu sein.Zuletzt berichteten wir im Juli, dass der Mobilfunkanbieter Verizon den angeschlagenen Yahoo-Konzern für 5 Milliarden Dollar übernehmen wolle. Inwieweit der Deal mittlerweile fortgeschritten ist und eventuell durch die Angriffe gefährdet ist, wurde bislang nicht offen kommuniziert.Weiterführende Links: