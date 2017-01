Wireless CarPlay zum Nachrüsten: Alpine kündigt Receiver iLX-107 an

Alpine iLX-107

CarPlay-Receiver der Konkurrenz

Viele Funktionen des iPhones sind auch am Steuer eines Autos noch sinnvoll. Doch das Hantieren mit einem Smartphone während der Fahrt war nie eine gute Idee, deswegen stellte Apple bereits Anfang 2014 das System CarPlay vor, mit dessen Hilfe grundlegende Funktionen des Gerätes über das Bordsystem des Wagens bedient werden können.Inzwischen haben alle größeren Autohersteller das System in allen oder zumindest einigen Neuwagenmodellen integriert. Für ältere Kfz gibt es Nachrüstsets, die diese Funktionalität in Form eines einzubauenden Infotainmentsystems mitbringen. Doch zur Anbindung eines iPhones bedurfte es stets einer Kabelverbindung, wenngleich die Grundlagen für Wireless CarPlay von Apple bereits seit über einem Jahr bereitgestellt sind.Diese Lücke möchte Alpine nun schließen und hat auf der CES in Las Vegas das In-Dash-System mit dem sperrigen Namen iLX-107 vorgestellt. Zweifellos ist der Hauptfortschritt gegenüber Vorgängermodellen wie dem iLX-700 die kabellose Verbindung zum iPhone, die ein deutlich komfortableres Pairing ermöglicht. Einmal eingerichtet, sucht und verbindet sich das System automatisch mit bereits verwendeten iPhones. Dafür nutzt es WLAN auf dem 5-GHz-Spektrum. Auf dem 7-Zoll-Display erscheint dann die Apple-UI, die auf Fingerberührung und nicht erst auf Druck reagiert (Capacitive Touch statt Resistive Touch).Das Gerät soll im Februar für 900 US-Dollar in den USA auf den Markt kommen. Preise und Verfügbarkeit hierzulande wurden noch nicht kommuniziert. Ebenfalls im Februar erscheinen übrigens auch die ersten Neuwagen mit Wireless CarPlay in Form des BMW 5er (MTN berichtete: ).Auf der CES haben auch noch einige weitere Hersteller neue CarPlay-Nachrüstsets angekündigt, die allerdings allesamt noch Lightning-auf-USB-Kabel benötigen. So etwa JVCs Gerät mit dem nicht minder sperrigen Namen KW-M730BT , Kenwood mit dem DMX7704S , Clarions NX807 und die neuesten Modelle von Pioneers NEX-Reihe.Wer nicht bis zur Markteinführung dieser Neuvorstellungen warten möchte, kann sich bereits heute mit aktuellen (kabelgebundenen) CarPlay-Lösungen von Sony Alpine oder Pioneer versorgen.