WhatsApp feiert 8. Geburtstag - großes Update angekündigt

Neue Statusmeldungen in WhatsApp

Am 24.02.2009 begann die Entwicklung von WhatsApp . An diesem Tag wurden die ersten Zeilen Code geschrieben - das fertige Programm wurde dann im Laufe des darauffolgenden Sommers veröffentlicht. Zunächst gab es den Messenger nur auf dem iPhone, die Android-Version wurde erst einige Zeit später veröffentlicht. Wer zu den ersten Nutzern des Dienstes zählte, hatte vermutlich kaum Kontakte, die den Dienst ebenfalls nutzten. So gab es in Foren seitenlange Beiträge von Menschen, die sich suchten, um WhatsApp testen zu können.Diese Zeit ist bekanntlich lange vorbei und WhatsApp gehört knapp 8 Jahre nach Beginn des Projektes zu den beliebtesten Messengern weltweit. Diese Entwicklung will die Facebook-Tochter feiern und veröffentlichte einen Blogeintrag auf der Webseite des Dienstes. Zum einen wird dort noch einmal auf die Anfangstage von WhatsApp hingewiesen. Zum anderen geht man dort auf ein Freitag erscheinendes Update ein, welches die Status-Meldungen betrifft.Seit dem Start des Dienstes gibt es für Anwender die Möglichkeit, einen Status in Textform zu schreiben, damit die eigenen Kontakte sehen, ob man gerade Zeit zum Schreiben hat, oder eben nicht. Bei den Überlegungen, wie der Dienst in Zukunft zu verbessern sei, kamen die Entwickler zum Ergebnis, genau an dieser Stelle anzusetzen: Status-Updates werden ab Freitag auch in Form von Bildern und Videos möglich sein.Durch die neue Funktion sollen Anwender einen besseren Eindruck davon bekommen, was die eigenen Kontakte gerade tun. Besonders hervorgehoben wird zudem, dass die neuen Statusmeldungen Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Damit soll der Datenschutz der neuen Funktion gewährleistet bleiben. Durch die neuen Möglichkeiten der Status-Aktualisierung wird WhatsApp zudem ein größerer Konkurrent gegenüber Snapchat.WhatsApp ist kostenlos im iOS App Store verfügbar. Das Programm erfordert mindestens iOS 7.0 und einen freien Speicherplatz in Höhe von 137 MB. Die neuen Statusmeldungen werden am Freitag über ein Update für alle Anwender verfügbar sein.Weiterführende Links: