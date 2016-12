Weihnachten naht: Geschenkideen von und für Technik-Nerds

Geschenkideen bis max. 100 Euro

Sheldon Cooper ("The Big Bang Theory") hat irgendwie Recht: Mit Geschenken bereitet man keine Freude, sondern man bürdet anderen eine Verpflichtung auf. Denn das Prinzip des Schenkens beruht auf Gegenseitigkeit. Das stimmt! Aber es ist auch irgendwie – typisch Sheldon – komplett unromantisch. Nennen wir es also eine "nicht optionale gesellschaftliche Konvention". Wer trotzdem partout nichts verschenken will, der kann sich zu Weihnachten ja zumindest selbst mal etwas gönnen. Hier sind ein paar schöne Sachen für Technik-Nerds in zwei unterschiedlichen Preisbereichen – unter 100 und über 100 Euro:Tipp Nr. 1 ist etwas wirklich günstiges und praktisches. So dermaßen rational, dass es sich wirklich nicht besonders gut zum Verschenken eignet, außer vielleicht als Beigabe oder für den Eigenbedarf.Wer kennt das nicht? Obwohl "kabellos" oder "drahtlos" in aller Munde ist, werden die Strippen irgendwie immer mehr anstatt weniger. Für etwas mehr Ordnung am und unter dem Desktop sorgen selbstklebende Kabelschellen-Clips . Fürerhält man via Amazon gleich 25 Stück dieser praktischen Helferlein. Im Gegensatz zu den sonst für Schreibtische üblichen Kabelkanälen und -Halterungen zum Anschrauben kann man diese Clips einzeln und an beliebiger Position befestigen, um selbst ungewöhnliche Kabelwege abzudecken. Beispielsweise kann man das Kopfhörerkabel damit unter der Tischplatte hindurch bis zum Kopfhörerverstärker führen, ohne dass es einem ständig zwischen den Beinen baumelt oder man Gefahr läuft, mit dem Drehstuhl drüber zu rollen.Auch der zweite Tipp ist super praktisch und günstig. Blu Tack von Bostik ist eine dauerelastische Klebemasse, die für unzählige Einsatzzwecke geeignet ist.Ich benutze Blu Tack schon seit den Neunziger Jahren für alle möglichen kleinen Klebezwecke. Etwa um Gerätefüße unter Komponenten zu befestigen, Funklichtschalter an günstiger Stelle anzubringen, Bilder anzuheften und etliches mehr. Das tolle Zeug ist auch nach vielen Jahren noch elastisch und funktioniert wie am ersten Tag. Dabei kann man es auch nach längerer Klebezeit rückstandslos entfernen und wiederverwenden. Kein Witz: Ich nutze noch immer meine erste, vor über 20 Jahren gekaufte Packung. Bei Amazon bekommt man einen 120 x 70 x 3mm großen Riegel Blu Tack für. Diese Investition macht sich immer wieder bezahlt. Ein Muss für jeden Haushalt.Für(je nach Modellvariante) empfiehlt sich der brandneue Kopfhörerhalter von Oehlbach Hochwertige Kopfhörer verdienen, wenn sie gerade nicht in Betrieb sind, eine angemessene Aufbewahrung. Ein passender Kopfhörerhalter sieht nicht nur gut aus, sondern schont auch das Material und sorgt dafür, dass Musikliebhaber lange Freude an ihrem Equipment haben. Wer Wert auf eine stylishe Aufbewahrungsmöglichkeit für seine Kopfhörer legt, aber nicht genug Platz hat, liegt damit genau richtig: Mit den Modellen Alu Style W1 und T1 bieten die Entwickler aus Pulheim zwei platzsparende Varianten zur Wand- oder Tischmontage an.Auch der vierte Geschenktipp hat viele Einsatzmöglichkeiten und ist erfreulich günstig. Fürbekommt man anno 2016 einen winzig kleinen USB-Stick mit satten 128 GB Speicherkapazität. (In zehn Jahren lachen wir wahrscheinlich darüber.) Entweder das Modell Memory Fit USB Flash Drive von Samsung , oder den SanDisk Ultra Fit 128 GB Damit kann man beispielsweise eine ziemlich große Musiksammlung an seinem Notebook andocken, ihn als Speichererweiterung nutzen oder für Backups. Sogar an TV-Geräten mit Aufzeichnungsfunktion über USB kann man so einen Stick nutzen. Gegenüber einer Festplatte sind selbst 128 GB heutzutage zwar relativ wenig, aber für gelegentliche Aufzeichnungen – ohne diese lange archivieren zu wollen – reicht das allemal. Ich nutze so einen Mini-Stick an einem Panasonic DXW904, wo er unsichtbar am USB-Port hinter einer Klappe verborgen seinen Dienst tut. Die Schreib-/Lesegeschwindigkeit ist mit deutlich über 100 MB/s zwar nicht so hoch wie mit modernen SSDs, aber für die genannten Zwecke reicht das allemal.Tipp Nr. 5 ist die erst kürzlich von mir ausführlich getestete und mittlerweile fest in meinen Gerätepark integrierte Logitech K780 Multi-Device Tastatur . Für Amazon ) bietet dieses Keyboard einige wirklich praktische Eigenschaften.Nicht nur, dass man damit bis zu drei Bluetooth-Devices wie Mac, iPhone und iPad bedienen kann. Die K780 bietet auch einen guten Kompromiss zwischen Kompakt-Tastaturen ohne Ziffernblock und Full-Size Keyboards. Mit dem Mac kann man wahlweise statt Bluetooth auch den mitgelieferten Unifying-USB-Receiver zur Verbindung nutzen. Und nicht zuletzt verfügt die K780 auch noch über eine sehr praktische Halterung für iPhones und iPad. – REWIND Approved!