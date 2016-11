Vodafone: iTunes-Käufe ab sofort mit Mobilfunk-Abrechnung begleichen

Die Mobilfunkanbieter o2 und die Deutsche Telekom unterstützen bereits die Abrechnung von iTunes-Käufen über den Mobilfunkvertrag. Jetzt zieht auch Vodafone nach und bietet seinen Kunden diese Zahlungsoption an. Dieser Service wird gemeinsam mit Apple realisiert.Ab sofort findet man in die Zahlungsweise in den Account-Einstellungen der iTunes- oder App-Store-App auf dem iPhone. Nach Aktivierung wird möglicherweise ein Bestätigungscode per SMS versandt, welchen man dann in den Account-Einstellungen eintragen muss, um die Mobilfunknummer zu verifizieren.Außerdem gibt es weitere Neuerungen über die Zahlung via Mobilfunkvertrag zu vermelden. Die Zahlungsweise ist ab sofort in Belgien und Norwegen verfügbar. Bei dieser Art der Zahlung entstehen für den Endverbraucher keine zusätzlichen Kosten.