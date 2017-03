Tim Cook: Große Pläne in China

iOS-Entwickler mit großen Möglichkeiten

China ist für alle großen Unternehmen rund um die Welt mittlerweile einer der wichtigsten Absatzmärkte, dies ist seit einigen Jahren allgemein bekannt. Apple hat jedoch weitergehende Pläne, die den chinesischen Markt mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen vermehrt in die Produktentwicklung einbeziehen sollen. In einem neuen Interview äußert sich Apples CEO Tim Cook zu den Plänen und bezeichnet die allgemeinen Entwicklungen in China als Erfolgsgeschichte, obwohl in keinem anderen Land der iPhone-Marktanteil derartig abgerutscht ist.Die Mittelschicht in China wächst stetig - größte Profiteure sind neben Automobilbauern auch die bekannten IT-Firmen Apple, Google und Microsoft. Die boomende Mittelschicht ist in vielen Fällen bereit, jährlich das neueste Smartphone zu erwerben und dieses als Statussymbol zu nutzen. Dies erklärte Cook in einem Interview und verweist dabei auf die starken iPhone-Verkaufszahlen in China. Allerdings gerät Apple in dem Markt immer weiter unter Druck, da einheimische Firmen wie Huawei oder Xiaomi immer bessere Smartphones bauen und mit ihnen auf den Markt preschen.Diesem Trend möchte Apple Tim Cook zufolge etwas entgegensetzen. Seiner Meinung nach dürfe man China nicht als reinen Absatzmarkt sehen. Aus diesem Grund baue Apple China zu einem wichtigen Standort für die Projektentwicklung aus. Erst letzte Woche kündigte Apple die Errichtung zweier neuer Einrichtungen zur Forschung und Entwicklung in Shanghai an. An welchen Bereichen die Zentren forschen sollen, ließ Apple allerdings nicht verlauten.Weiter erklärte Cook, dass in China 1,8 Millionen App-Entwickler arbeiten, die Anwendungen für die iOS-Plattform schreiben. Aus diesem Grund sei Apple in China als indirekter Arbeitgeber nicht zu vernachlässigen. Durch die Globalisierung können Entwickler ihre iOS-Programme nicht nur auf dem heimischen Markt, sondern auf der ganzen Welt vertreiben und haben daher einen erheblich größeren potentiellen Markt an Abnehmern.