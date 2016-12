Telekom bietet 50% Rabatt auf Smartphones

Rechenbeispiel iPhone 6s Plus

Rechenbeispiel iPhone 7

Apple Music 6 Monate kostenlos

Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass die Telekom kurz vor Weihnachten zu einer Rabattaktion einlädt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 50% Rabatt auf alle Smartphones (Zur Aktion: ). Die Bedingungen bleiben weitgehend unverändert. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, muss ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden. Das Angebot ist allerdings auch für Zweitkarten gültig. Inbegriffen sind die Tarife MagentaMobil S – L Plus, Premium sowie alle Friends-Varianten. Im Falle eines iPhone 6s Plus mit 16 GB Speicherkapazität sinkt der Hardware-Preis im kleinsten Tarif auf 99,97 Euro. Sollen es 128 GB sein, so veranschlagt die Telekom 174,97 Euro Zuzahlung. Im Vertrag enthalten sind in diesem Fall 1 GB Inklusivvolumen, maximale LTE-Geschwindigkeit sowie HotSpot-, Telefonie- und SMS-Flat - nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU sowie der Schweiz.Der Hardware-Preis sinkt wie üblich, wenn zu einem hochwertigeren Tarif gegriffen wird. Bei der Buchung von MagentaMobil M mit 3 GB Inklusivvolumen für 58,45 Euro monatlich kostet das teuerste iPhone noch 124,97 Euro, mit 32 GB Speicherkapazität sind es 74,97 Euro. Nur noch die symbolische Zuzahlung von 50 Cent ist fällig, soll es der Tarif MagentaMobil L+ mit 10 GB Inklusivvolumen sein. Die Variante mit 128 GB Speicherkapazität kostet dann 24,98 Euro ( ).Apples aktuelles Smartphone-Modell kostet im günstigsten Tarif 149 Euro, mit 128 GB bzw. 256 GB Speicherkapazität beträgt die Zuzahlung 199,97 Euro bzw. 249,98 Euro. Auch beim iPhone 7 ist es so, dass ab dem Tarif MagentaMobil L+ nur noch 50 Cent für die Hardware anfallen. Sollen es 5,5" Displaydiagonale sowie das neuartige Dualkamera-System sein, dann müssen im kleinsten Tarif noch 224,97 Euro als Gerätepreis aufgebracht werden. In den nächstgrößeren Tarifen sinkt die Zuzahlung auf 174,97 Euro, 125,97 Euro und 74,97 Euro. Die Telekom veranschlagt eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen ( Schon seit einigen Wochen ist es möglich, als Telekomkunde sechs Monate kostenlos auf Apple Music zuzugreifen. Während die Testphase normalerweise nur drei Monate dauert, bietet die Telekom seit September ganze sechs Monate Testphase an. Dies betrifft natürlich auch die aktuelle Aktion. Wer allerdings schon drei Monate bei Apple direkt getestet hat, kann nicht noch einmal weitere sechs Monate in Anspruch nehmen.