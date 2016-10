Steve Wozniak über den Klinkenanschluss, die Apple Watch und Gratis-Produkte

3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse

Steve Wozniak ist der breiten Masse als der Mitbegründer von Apple bekannt. Jahrelang arbeitete er neben Steve Jobs an dem Erfolg des Unternehmens in Cupertino mit. In der Vergangenheit hatte sich Wozniak nicht immer im Einklang mit den Entscheidungen des Unternehmens gezeigt. In einem kürzlich erschienen Interview mit der Seite TechRadar scheint sich seine Meinung in manchen Dingen jedoch geändert zu haben.In dem Interview ist Wozniak nun der Ansicht, dass Apple mit der Entscheidung recht hatte, die Klinkenbuchse bei iPhone 7 und 7 Plus zu entfernen, um dem Lightning-Port zukünftig die Aufgabe der Kopfhörer-Audio-Ausgabe zu übertragen. Allzu viele Menschen hätten die Klinke seiner Meinung nach auch gar nicht genutzt. Auch er selbst habe sie nicht gebraucht - und schließlich gäbe es im Notfall auch den Adapter für diejenigen Leute, die die Klinke weiter nutzen möchten. Das widerspricht in Teilen seinen früheren Aussagen, in denen er noch prognostizierte, dass diese Entscheidung viele Nutzer abschrecken würde.Auch gegenüber der Apple Watch hat Wozniak seine Ansichten geändert. Hatte er sich früher noch negativ über Apples Smartwatch geäußert und sie als ein Produkt für lediglich modebewusste Personen deklariert, so kommt er nun zu dem Schluss, dass ihm seine Apple Watch durchaus immer mehr gefalle. Er benutze die Uhr des Öfteren in seinem Alltag. Ihm gefalle es, sie zu tragen und zu benutzen. Wenn er sie nicht verwende, würde er nicht mal merken, dass sie da ist. Außerdem bestätigte Wozniak gegenüber TechRadar, dass er bereits die Apple Watch 2 bestellt, aber noch nicht erhalten habe.Es mag für manche überraschend sein, doch Wozniak verrät weiter, dass auch er jedes Apple-Produkt regulär kaufe. Es gäbe keine kostenlosen Artikel oder Geschenke seitens der Firma. Nur manchmal hatte Steve Jobs ihm iPhones zugeschickt - und auch wenn das Unternehmen ihm bestimmt die neueste Technik zur Verfügung stellen würde, so käme Wozniak nach eigener Aussage nicht auf die Idee, danach zu fragen.