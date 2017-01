Sonderangebot: Saturn reduziert Hardware-Preise um die Mehrwertsteuer

Beispiele aus der Apple-Welt

Wer sich aktuell für einen Einkauf bei der Elektronikkette Saturn entscheidet, kann von besonderen Niedrigpreisen profitieren (Saturn: ). Denn anlässlich des 55. Jubiläums des ersten Saturn-Marktes in Köln locken die Kaufhäuser mit einem Erlass der Mehrwertsteuer bei jedem heute oder morgen durchgeführten Kauf.Bei den im Online-Store angezeigten Preisen handelt es sich noch um die unreduzierten Varianten. Erst beim Verschieben eines Produktes in den Warenkorb erscheint dort der »Geburtstags-Rabatt«, der exakt der anfallenden Mehrwertsteuer entspricht. Faktisch entspricht die Aktion einem 16-prozentigen Preisnachlass auf alle Produkte (denn 1/1,19 = 0,84 - also 16 Prozent weniger als normal).Wer sich also heute ein iPhone 7 mit 32 GB Speicher zulegen möchte, zahlt statt der üblicherweise zu berechnenden 759 Euro nur 637,79 Euro ( ). Wenn eher ein neues Tablet gewünscht ist, bietet das iPad Pro WiFi + Cellular mit 32 GB Speicher an, das nun für knapp unter 700 Euro statt der üblichen 829 Euro angeboten wird ( ). Ein iMac Retina 5K mit 27’’ Bildschirmdiagonale, 4,0 GHz Intel Core i7, 32 GB RAM und 1 TB Flash-Speicher schlägt mit knapp 3.700 Euro zu Buche ( ) - immerhin 700 Euro weniger als üblich. Natürlich lohnt sich auch ein Blick zu anderen Elektronikartikeln: So erhalten Kunden beim Kauf eines Sonos-Lautsprechers zusätzlich zum Geburtstagsbonus noch einen Direktabzug auf den Preis ( ). Auch die Kameras von den üblichen Anbietern rund um Canon, Nikon und Co., sowie SSDs von Samsung und SanDisk sind einen Blick wert.Von der Geburtstagsaktion ausgeschlossen sind Verträge mit Drittanbietern, Lebensmittel, Bücher / E-Books, Prepaidservices /-karten, Servicedienstleistungen, Lieferservice, Downloadshops / Downloads, Versandkosten, Fotoservice, Geschenkkarten, Zusatzgarantien, (digitale) Guthaben-/ Download-/ Content-/ Gamingkarten, Gutschein- / paysafe Card, (Erlebnis)Gutscheine, Geschenkboxen, Tchibo Cafissimo Produkte und nicht vorrätige Artikel im Markt. Außerdem behält sich Saturn vor, nur haushaltsübliche Mengen eines Produkts zu verkaufen. Die Aktion gilt ausschließlich am 2. und 3. Januar 2017.Weiterführende Links: