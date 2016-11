Siris kleine Schwester kommt in Samsungs Galaxy-Smartphones

Nachdem Samsung mit dem Galaxy Note 7 ein hervorragendes Smartphone präsentiert hatte, es aber wegen brennenden Geräten erst zurückrufen und dann komplett vom Markt nehmen musste, geht die Produktplanung natürlich weiter. Im Fall des Galaxy S8 dürfte die Entwicklung kurz vor dem Abschluss stehen.Nun hat sich bei dem Nachrichtendienst Reuters ein hoher Samsung-Manager zu dem Gerät geäußert und verlauten lassen, dass dieses einen Sprachassistenten habe. Diese Aussage ist nicht weiter verwunderlich, da Samsung vor wenigen Wochen Viv Labs gekauft hat.Die Entwickler von Viv haben diverse Erfahrungen mit Sprachassistenten gemacht. Nun entwickeln sie Bixby, auf diesen Namen wird Samsungs Sprachassistent hören. Welche Funktionen der Assistent bieten wird, wurde im Detail noch nicht bekannt gegeben. Jedoch ist davon auszugehen, dass man sich bei den Funktionen an den Mitbewerbern orientiert.Vermutlich wird Samsung Bixby auch in anderen Geräten wie Fernsehern einbauen. Möglicherweise gehen die Koreaner sogar so weit, dass man seinen Backofen oder den Kühlschrank mit der Stimme steuern kann.Weiterführende Links: