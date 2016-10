Shazam-Update erlaubt Musikerkennung innerhalb der Nachrichten-App

Die beliebte Musikerkennungssoftware Shazam hat heute ein Update erhalten. Die App ist nun auch im iMessages App Store verfügbar und erlaubt Nutzern, innerhalb der Nachrichten-App Musik zu erkennen und das Ergebnis einem Kontakt zuzusenden.Voraussetzung ist natürlich, dass bereits iOS 10 auf dem iPhone oder iPad installiert ist. Sobald Shazam im iMessage App Store geladen ist, erscheint als Oberfläche lediglich der Hinweis »Touch to Shazam«. Tippt man darauf, während in der Umgebung Musik zu hören ist, sendet die App das Erkennungsergebnis direkt zu dem Freund oder Bekannten, mit dem man gerade in Verbindung steht. Shazam reiht sich damit in die wachsende Anzahl von Apps ein, die den iMessage App Store bevölkern.Shazam ist in Version 10.1.0 kostenlos im App Store zu laden (Store: ). Die App als solche benötigt mindestens iOS 8.0 (die iMessage-App natürlich iOS 10) und 138 MB freien Speicher. Shazam unterstützt auch CarPlay und die Apple Watch.Weiterführende Links: